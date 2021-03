Foto: AP/SCANPIX/LETA

Latvija saņems 2340 "Pfizer" vakcīnas devu







Šodien Latvija saņems 2340 “Pfizer” vakcīnas pret Covid-19 devas, liecina iepriekš valdības sēdē veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) sniegtā informācija.

Plānots, ka turpmāk, no aprīļa, vakcīnu piegāžu apjomi pieaugs. Jau 2.aprīlī plānots saņemt 42 376 devu no “AstraZeneca”, bet 4.aprīlī – 25 200 “Moderna” devu. Tikmēr 7.aprīlī plānots saņemt 10 530 “Pfizer” vakcīnu kravu.

Pašlaik Covid-19 vakcīnu noliktavas un loģistikas pakalpojumus “AstraZeneca” un “Moderna” vakcīnām veic divas vakcīnu loģistikas kompānijas – AS “Recipe Plus” un SIA “Magnum Medical”. Savukārt “Pfizer” vakcīnu loģistiku no to uzglabāšanas vietas Valsts Asinsdonoru centrā līdz saņēmējiem Latvijā nodrošina AS “Recipe Plus”.