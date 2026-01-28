“Ažiotāža ir pietiekami liela.” Kāpēc Latvijā izveidojies kokskaidu granulu deficīts? 0
Kāpēc Latvijā izveidojies kokskaidu granulu deficīts? Uz šo jautājumu TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” atbildi sniedza Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības federācijas viceprezidents.
Kristaps Klauss uzsver, ka pašreizējā situācija ar malku un koksnes kurināmo nav viena iemesla rezultāts, bet gan vairāku faktoru kopums. Pirmkārt, Latvijā vairākus gadus nav bijušas patiesi bargas ziemas, tādēļ gan iedzīvotāji, gan tirgotāji ir pieraduši pie situācijas, kur kurināmo var jebkurā brīdī brīvi iegādāties veikalā, neveidojot lielus uzkrājumus. Silto ziemu dēļ mazinājusies gan personīgā atbildības sajūta, gan piesardzība.
Šī ziema izrādījās negaidīti barga un ilgstoša, pretēji iepriekšējām prognozēm. Tas izraisīja strauju patēriņa pieaugumu brīdī, kad ne iedzīvotājiem, ne tirgotājiem nebija pietiekamu uzkrājumu, bet ražotāji īstermiņā fiziski nespēj dubultot piegādes veikaliem.
Klauss uzsver, ka situācija nav vērtējama kā reāla enerģētiskā krīze. Granulas un malka ir pieejamas, piegādes veikaliem notiek regulāri, taču ne vienmēr iespējams iegādāties vēlamo apjomu sev ērtā laikā, īpaši vakaros. Problēma vairāk ir ažiotāžā un emocionālā spriedzē, nevis faktiskā deficītā.
