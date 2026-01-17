“Viņa vēl cīnās par dzīvību…” Krustkalnu ugunsgrēkā cietušās ģimenes draugs atklāj detaļas par pašreizējo situāciju 0
Piektdienas rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā gājuši bojā divi cilvēki un 29 izglābti, no kuriem vairāki ir cietuši, bet 15 cilvēki evakuējušies pašu spēkiem, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Ķekavas novada pašvaldības būvvalde nolēmusi aizliegt Krustkalnu ciemā ugunsgrēkā cietušās ēkas ekspluatāciju visā tās apjomā. Valsts policija sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, bet vēl nav izvirzījusi konkrētas versijas par ugunsgrēka cēloņiem. Lielāka skaidrība varētu būt tikai pēc ekspertīžu saņemšanas.
Tikmēr LA.LV izdevās sazināties ar Andreju, kurš ir šajā traģēdijā cietušās ģimenes tēva bērnības draugs un šobrīd cenšas sniegt maksimālu atbalstu savam draugam. Viņš ieskicēja nedaudz vairāk par pašreizējo situāciju.
Andrejs norāda, ka tas viss ir vairāk nekā traģēdija – Artjomam un Tatjanai ir pilnībā salauztas dzīves, jo viena nakts paņēmusi divu viņu bērnu dzīves. Viņi zaudējuši 14 gadus veco dēlu un 6 gadus veco meitu. Trešais bērniņš – 3 gadus veca meitenīte – šobrīd cīnās par savu dzīvību, viņai ir ļoti smagi apdegumi.
Reanimācijā komā atrodas arī Artjoma sieva Tatjana. Pagaidām ne meitiņai, ne mammai diemžēl nekādu uzlabojumu veselības stāvoklī neesot. Tikmēr radi un draugi maksimāli cenšas atbalstīt Artjomu.
Kā šobrīd klājas mazajai meitenītei un mammai? Draugs stāsta: “Mazajai meitenītei, kura pašlaik atrodas slimnīcā un cīnās par savu dzīvību, ir trīs gadi. Viņai ir 28% apdegumi uz sejas un ķermeņa daļām. Bērnu mātei arī ir apdegumi uz sejas, rokām un ķermeņa daļām. Mazajai ir smagi apdegumi, tik spēcīgi, ka pat roka neasiņo. Pēc dažām dienām viņai tiks veikta operācija.”
Interesanti, ka ģimenēm, kuras zaudēja dzīvokļus ugunsgrēkā, tika piedāvāts jauns mājoklis, bet ģimenei, kura zaudēja divus bērnus un dzīvokli, alternatīva netiekot piedāvāta. Kur viņiem dzīvot? Viņiem nav kur iet! Šis dzīvoklis tika īrēts, zina draugs.
Draugs Andrejs saka: “Nevienam vecākam nevajadzētu aprakt savus bērnus. Nekad. Artjoms palika viens starp sāpēm, klusumu un tukšumu. Viss sadega.
Māja, ko viņi būvē gadiem ilgi. Lietas, dokumenti, bērnu fotogrāfijas, rotaļlietas, atmiņas. Viss, kas viņus padarīja par ģimeni. Iedomājieties cilvēkus, kuri vienas nakts laikā zaudējuši divus savus bērnus, māju un nākotni. No rīta vienkārši vairs nav kur iet.”
Draugs saka, ka Artjoms esot ļoti sagrauts, tāpēc viņa vietā pagaidām lēmumus pieņemot citi. Taču viņš aicina ikvienu, kam ir šāda iespēja, atbalstīt šo ģimeni, kas piedzīvojusi vairāk nekā traģēdiju.
“Lūdzu, nepaejiet garām! Viņiem šobrīd ir nepieciešama ne tikai materiālā palīdzība, bet sajūta, ka šajā murgā viņi nav vieni. Katrs eiro ir nozīmīgs atbalsts un cilvēcības zīme.”
Rekvizīti, lai palīdzētu ģimenes tēvam: LV10HABA0551063156149 Artjoms Dmitrijevs
Mērķis: ziedojums ģimenei pēc ugunsgrēka