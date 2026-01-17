Ēkā vairs nav droši nevienam tās iemītniekam: pašvaldība nāk klajā ar jaunu informāciju par traģisko ugunsgrēku 0
Ķekavas novada pašvaldības būvvalde nolēmusi aizliegt Krustkalnu ciemā ugunsgrēkā cietušās ēkas ekspluatāciju visā tās apjomā, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.
Tas darīts, pamatojoties uz būvvaldes veiktās ēkas apsekošanas rezultātiem. Ugunsgrēka cietušajai ēkai Jaunlazdu ielā 5 konstatēti būtiski bojājumi, kas ietekmē tās drošumu.
Ēkas īpašniekiem uzdots nekavējoties nodrošināt pilnu būves tehnisko apsekošanu, lai varētu lemt par turpmāko rīcību un iespējamu daļēju ekspluatācijas atjaunošanu.
Jau ziņots, ka dzīvojamā ciemata “Jaunlazdu mājas” apsaimniekotājs ir SIA “Fortium.lv”.
Ķekavas novada pašvaldība esot tiešā saziņā ar cietušajām ģimenēm un turpinot sniegt nepieciešamo atbalstu, tostarp izmitināšanas un sociālās palīdzības nodrošināšanu.
Kā ziņots, “Fortium.lv” visus ugunsgrēkā cietušās ēkas iemītniekus izmitinājis citos dzīvokļos. Daļai piedāvāti brīvie dzīvokļi ciematā “Jaunlazdu mājas”, bet citiem – citos “Fortium.lv” apsaimniekotajos projektos, piemēram, “Panorama Plaza”.
Jautāti, vai cietusī ēka bija apdrošināta, “Fortium.lv” atbildēja apstiprinoši. Tāpat apsaimniekotājs norādīja, ka visos dzīvokļos bijuši uzstādīti dūmu detektori.
Par ēkas atjaunošanu “Fortium.lv” iepriekš komentārus nesniedza, norādot, ka par to tiks lemts pēc izmeklēšanas beigām.
Jau ziņots, ka piektdienas rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Krustkalnu ciemā gāja bojā divi bērni. TV3 ziņoja, ka sieviete, kura, iespējams, ir bojāgājušo bērnu māte – smagā stāvoklī ārstējas slimnīcā. Par viņas trešo bērnu – četrgadīgo meiteni, kas arī cietusi traģēdijā, šobrīd rūpējas bērnu slimnīcas mediķi.
Valsts policija sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, bet vēl nav izvirzījusi konkrētas versijas par ugunsgrēka cēloņiem. Lielāka skaidrība varētu būt tikai pēc ekspertīžu saņemšanas.