VIDEO. Igaunijas zvejnieks atklātā jūrā pamanījis neparastus peldētājus 0
Kāds Igaunijas zvejnieks, atrodoties jūrā pie Jumindas pussalas, piedzīvojis neparastu skatu – viņš pamanījis divus aļņus, kas mierīgi peldējuši atklātā ūdenī.
Kā ziņo Igaunijas sabiedriskais medijs ERR, karstā vasaras laikā arī lielie savvaļas dzīvnieki labprāt dodas ūdenī, lai atvēsinātos, taču reizēm viņi peldēšanu izmanto arī kā stratēģisku un īsāku pārvietošanās ceļu, lai nenāktos mērot garu sauszemes maršrutu apkārt līcim.
Zvejnieks Janeks Teinlums medijam pastāstīja, ka sestdienas rītā atradies jūrā savā parastajā bušu zvejniecības vietā un tieši vilcis laivā tīklus, kad pamanījis dīvainu skatu. “Pēkšņi ievēroju, ka no atklātās jūras puses tuvojas kaut kādi melni punkti. Ar tālruni pietuvināju attēlu un – ak dievs, aļņi!” atceras zvejnieks.
Brīdī, kad vīrietis dzīvniekus pamanījis, tie atradušies pavisam netālu no pussalas. Jumindas zvejniekam šī gan nav pirmā reize, kad jūrā gadījies redzēt lielos savvaļas dzīvniekus, un vietējie jau ir pieraduši pie šādiem skatiem.
Kā norāda Igaunijas Vides aģentūras eksperts Lauri Kleins, aļņu peldēšanā nav nekā neparasta, jo šie dzīvnieki patiesībā ir izcili peldētāji. “Kurš gan karstā laikā negribētu ieiet jūrā atvēsināties? Alnim nav nekādu problēmu nopeldēt ļoti lielus attālumus – pat vairāk nekā desmit kilometrus. Viņi šādā veidā pārvietojas uz salām un no vienas pussalas uz otru, jo nereti nopeldēt taisnu gabalu ir daudz īsāk un ātrāk, nekā mērot garo ceļu apkārt visam līcim,” skaidro eksperts.
Zvejnieks papildina, ka reizēm aļņi jūrā dodas vienkārši savos “parastajos peldēšanas riņķos” – ieiet ūdenī starp akmeņiem, uztaisa aptuveni piecu minūšu loku pa jūru un nāk atpakaļ krastā, kas no malas izskatās patiešām iespaidīgi.
Tomēr, lai cik skaists un vilinošs šāds skats neliktos, eksperts stingri brīdina iedzīvotājus un atpūtniekus nekādā gadījumā nedoties peldēt kopā ar alni. Lielais dzīvnieks ūdenī var uzvesties pilnīgi neprognozējami. “Ja viņš par kaut ko aizkaitinās vai nobīsies, viņš nospiedīs ausis pret galvu, un tam var sekot spēcīgs sitiens ar pakaļkāju. Alņa pakaļkājas sitiens cilvēkam var būt pilnībā nāvējošs,” uzsver Vides aģentūras speciālists.