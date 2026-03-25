Atkārtošana – zināšanu māte: kā pareizi rīkoties tad, ja esi kļuvis par aculiecinieku nelaimes negadījumam? 2
Brīžos, kas uz ceļa vai citviet noticis nelaimes negadījums, katra sekunde var izšķirt cilvēka dzīvību. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) uzsver, ka vissvarīgākais šādās situācijās ir rīkoties ātri, mērķtiecīgi un pareizi. Pirmais un vissvarīgākais solis, piemēram, redzot smagu auto avāriju, vienmēr ir mediķu izsaukšana.
Ja, tuvojoties negadījuma vietai, jau no attāluma redzams, ka situācija ir ļoti nopietna, palīdzību iespējams izsaukt nekavējoties. Zvanot uz 112 vai 113, svarīgi pēc iespējas precīzāk pastāstīt, kur noticis negadījums, kas ir redzams un cik cilvēku varētu būt cietusi. Tas ļauj dienestiem sagatavoties un nekavējoties izbraukt uz notikuma vietu.
Neaizmirsti arī par savu drošību
Speciālisti uzsver, ka jebkurā situācijā ir arī svarīgi parūpēties par savu drošību. Piemēram, jānovērtē, vai nav apdraudējuma no apkārtējās vides, piemēram, uguns vai elektrība. Tikai tad var tuvoties negadījuma vietai. Saglabāt mieru ir tikpat svarīgi, jo panika var traucēt pieņemt pareizos lēmumus.
Tālāk, ja vēl neesi to izdarījis, tad jāsauc palīdzība un jāaprūpē cietušais. Ja blakus ir citi cilvēki, vari lūgt viņiem palīdzēt, piemēram, izsaukt NMPD vai atnest nepieciešamos līdzekļus.
Ja cilvēks ir pie samaņas, ar viņu jārunā mierīgi un jāmēģina uzturēt kontakts, noskaidrojot viņa stāvokli. Ja cietušais nereaģē, pārliecinieties, vai cietuši var un drīkst kustināt. Ļoti kritiski izvērtējiet situāciju un saglabājiet vēsu prātu, lai pilnvērtīgi spētu sniegt šo pirmo palīdzību. Taču atceries, ja būsi sazinājies ar NMPD dispečeri, tas noteikti sniegs tev informāciju par to, kā vajag rīkoties.
Īpaši svarīgi ir nepārvietot cietušo bez nepieciešamības, īpaši ja ir aizdomas, ka cietušajam ir mugurkaula trauma. Cietušo drīkst kustināt tikai tad, ja pastāv tiešs apdraudējums dzīvībai, piemēram, ugunsgrēks vai citi ārēji riski. Pretējā gadījumā labāk viņu atstāt vietā un nodrošināt maksimāli iespējamo palīdzību uz vietas.
Ir jāseko līdzi viņa elpošanai un vispārējam stāvoklim. Ja cilvēka stāvoklis pasliktinās, jāreaģē nekavējoties:
1. sauc palīgā;
2. novieto cietušo uz muguras;
3. atbrīvo elpcelpceļus, atliecot galvu un paceļot zodu;
4. pārbaudi un novērtē elpošanu redzot, dzirdot un jūtot ne ilgāk kā 10 sekundes.
5. ja cietušais elpo normāli:
6. ja cietušais neelpo vai neelpo normāli (lēni, trokšņaini gārdzieni vai tikko nosakāma elpošana):
•liec kādam atnest defibrilatoru (protams, ja tas ir pieejams).
7. atbrīvo sirds masāžas vietu no apģērba, rokas novieto krūškurvja vidū un veic 30 sirds masāžas.
8. atbrīvo elpceļus un veic 2 elpināšanas “mute – mutē”.
9. Turpini masēt un elpināt attiecībā 30 : 2:
•ja nevari vai neproti izdarīt elpināšanu, veic tikai sirds masāžu bez pārtraukuma.
10. Tiklīdz atnests defibrilators:
•ieslēdz, izpildi balss/vizuālās komandas.
11. Atdzīvināšanas pasākumus veic līdz:
•ierodas Neatliekamā palīdzība un pārņem cietušā atdzīvināšanu;
•cietušais sāk kustēties, atver acis un sāk normāli elpot;
•tavi spēki izsīkst.
Taču, ja cietušais atrodas ārpus automašīnas, aukstā laikā cietušo var apsegt ar folija segu, lai novērstu ķermeņa atdzišanu, bet tas jādara, viņu lieki nekustinot.
Palīdzības nesniegšana, ja apdraudēta dzīvība, ir krimināli sodāma
Taču cilvēkiem, kas vispirms izvēlas nofilmēt notikušo nelaimes gadījumu, vai pabraukt garām ceļu satiksmes negadījumam, ir vērts atcerēties Krimināllikuma 141. pantu par atstāšanu bez palīdzības.
“Par nepieciešamas un acīm redzami neatliekamas palīdzības nesniegšanu cilvēkam, kas atrodas dzīvībai bīstamā stāvoklī, ja vainīgais apzinājies, ka varējis to sniegt bez nopietnām briesmām sev un citām personām, un ja palīdzības nesniegšana izraisījusi cilvēka nāvi vai citas smagas sekas,
—soda ar probācijas uzraudzību vai ar sabiedrisko darbu vai ar naudas sodu.
Par tādas personas apzinātu atstāšanu bez palīdzības, kura atrodas dzīvībai vai veselībai bīstamā stāvoklī un kurai nav iespējas saglabāt sevi mazgadības, vecuma, slimības vai savas nevarības dēļ, ja vainīgajam bijusi iespēja sniegt cietušajam palīdzību un bijis pienākums rūpēties par viņu vai arī vainīgais pats viņu nostādījis dzīvībai bīstamā stāvoklī,
—soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Par šā panta otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja palīdzības nesniegšana izraisījusi cilvēka nāvi vai citas smagas sekas,
—soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja palīdzības nesniegšana izraisījusi divu vai vairāku cilvēku nāvi,
—soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.