Iedomājies situāciju – darba līgums noslēgts uz konkrētu laiku, bet neilgi pirms tā beigām saslimsti, un jāņem slimības lapa. Pēc slimošanas darba devējs pasaka, ka darba līgums netiek pagarināts, bet tajā pašā laikā tajā pašā amatā tiek pieņemti jauni darbinieki. Tieši ar šādu situāciju saskārās mūsu lasītāja Elita.
“Man bija noslēgts darba līgums uz gadu, kas beidzās 1. oktobrī. Šajā laikā biju uz “zilās lapas”, un darba devējs līgumu nepagarināja. Kad vaicāju darba devējam par līguma pagarināšanu, man atbildēja, ka līgums netiks pagarināts, jo mani pakalpojumi vairs neesot nepieciešami, lai gan darbā tiek pieņemti jauni strādnieki,” situāciju apraksta Elita.
Lai noskaidrotu, vai darba devējs šajā situācijā ir rīkojies atbilstoši, jautāju Valsts darba inspekcijai (VDI).
Darba attiecības beidzas līdz ar līguma termiņa beigām
VDI Klientu atbalsta nodaļas vadītāja Dace Stivriņa skaidro: “Darba likuma 44. panta ceturtajā daļā noteikts, ka uz noteiktu laiku noslēgtā darba līgumā norāda darba līguma beigu termiņu vai arī apstākļus, kas liecina par attiecīgā darba pabeigšanu. Atbilstoši sniegtajai informācijai ar darbinieci tika noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku – uz gadu līdz 1. oktobrim. Paskaidrojam, ka saskaņā ar Darba likuma 113. panta pirmo daļu darba tiesiskās attiecības pēc līguma, kas noslēgts uz noteiktu laiku, izbeidzas ar dienu, kad beidzas darba līguma termiņš. Par darba līguma termiņa pagarināšanu (ja pastāv objektīvi apstākļi) vai tā izbeigšanu, beidzoties līguma termiņam, lemj darba devējs. Tāpat darba devējam pirms darba tiesisko attiecību pārtraukšanas bija jāinformē darbiniece par brīvajām darba vietām uzņēmumā, kurās var nodarbināt uz nenoteiktu laiku (Darba likuma 44. panta septītā daļa).
Vēršam uzmanību, ka Darba likuma 109. pantā noteiktie darba devēja uzteikuma aizliegumi un ierobežojumi, piemēram, uzteikuma aizliegums darbinieka pārejošas darbnespējas laikā, nav attiecināms uz darba tiesisko attiecību izbeigšanu, kas pamatota ar Darba likuma 113. panta pirmo vai otro daļu, jo šādos gadījumos darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas sakarā ar darba līguma termiņa izbeigšanos, nevis pamatojoties uz darba devēja uzteikumu.
Ja atbilstoši apstākļiem nav pieļaujama darba līguma noslēgšana uz noteiktu laiku, līgums atzīstams par noslēgtu uz nenoteiktu laiku. Šajā gadījumā attiecīgi piemērojami Darba likuma 122. un 123. panta noteikumi. Tādejādi gadījumā, ja atbilstoši faktiskajiem apstākļiem nav bijusi pieļaujama darba līguma noslēgšana uz noteiktu laiku, kā rezultātā darba devējs pārkāpis darbinieka tiesības turpināt darba tiesiskās attiecības, darbiniekam bija tiesības celt prasību tiesā par atjaunošanu darbā viena mēneša laikā no atlaišanas dienas.
Paskaidrojam, ka saskaņā ar Darba strīdu likuma 7. panta trešo daļu izskatīt individuālus tiesību strīdus par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, kā arī darbinieka atjaunošanu darbā ir tiesas kompetencē.”
