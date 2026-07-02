Pēc valdības maiņas publiskoti pirmie partiju reitingi 0
Partiju popularitātes reitingā jūnijā lielākais kāpums bija partiju apvienībai “Apvienotais saraksts” (AS) un politiskajam spēkam “Suverēnā vara” un “Apvienība Jaunlatvieši” (SV/AJ), liecina pētījumu centra SKDS pēc Latvijas Televīzijas (LTV) pasūtījuma veiktā aptauja.
Aptauja veikta no 6. jūnija līdz 16. jūnijam, kad bija demisionējusi Evikas Siliņas (JV) valdība un apstiprināta Andra Kulberga (AS) valdība.
Vislielākais kāpums ir AS, no kuras startēja Ministru prezidents Andris Kulbergs, kurš nav nevienas partijas biedrs.
Ja rīt notiktu vēlēšanas, partija “Latvija pirmajā vietā” saņemtu 9,8% atbalstu, kas ir kāpums par 0,5 procentpunktiem. Otrajā vietā ierindotos AS ar 9,8%, kas ir kāpums par trim procentpunktiem. Tālāk sekotu SV/AJ, par kuru balsotu 8,6% vēlētāju, kas ir pieaugums par 2,4 procentpunktiem.
Nākamā populārākā partija ir “Progresīvie” ar 8,4% atbalstu, kas ir par 0,6 procentpunktiem vairāk. Tai seko Nacionālā apvienība (NA) ar 5,5% reitingu, kas ir kāpums par 1,1 procentpunktu.
Tikmēr atbalsts Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS) ir samazinājies par 1,2 procentpunktiem – līdz 4,4%, bet atbalsts “Jaunajai Vienotībai” samazinājies par 1,7 procentpunktiem – līdz 4,2%. Savukārt partijai “Mēs mainām noteikumus” (MMN) reitings samazinājies par 0,6 procentpunktiem – no 3,3% līdz 2,7%.
Partiju reitinga lejasdaļā ir Jaunā konservatīvā partija ar 0,3% vēlētāju atbalstu. Tai seko “Kustība “Par!”” ar 0,4% vēlētāju atbalstu, “Austošā saule Latvijai” ar 1% atbalstu, Latvijas Krievu savienība ar 1,5% atbalstu, “Latvijas attīstībai” ar 1,6% atbalstu, “Stabilitātei!” ar 1,8% atbalstu un “Saskaņas centrs” ar 1,9% atbalstu.
Aptaujā piedalījās 1823 Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 75 gadiem visos Latvijas reģionos.