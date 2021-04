Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Kolēģi diezgan piesardzīgi raugās uz potēšanos pret kovidu." Pedagogu vēlme potēties vēl nav izzināta







Jau šodien pirmie izglītības iestāžu pedagogi un darbinieki saņems īsziņu vai e-pasta vēstuli ar informāciju par to, kurš viņus vakcinēs, savukārt vakcinācijas pakalpojuma sniedzējs ziņos par piedāvāto potēšanas dienu un laiku.

Izglītības un zinātnes ministrija nosūtījusi sarakstu ar visām personām, kuras atbilst jaunajai nupat atvērtajai prioritārajai grupai, Nacionālajam veselības dienestam (NVD), kas tajā iekļautās personas salīdzina ar pieteikumiem, kuri saņemti vietnē “manavakcina.lv” vai pa tālruni 8989.

Vakcinācijas biroja vadītāja Eva Juhņēviča informēja, ka kopumā vakcinācijai kvalificējoties 76 tūkstoši izglītības iestādēs strādājošo, no kuriem internetā un pa tālruni pieteikušies 20%.

Taču Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vadītāja Inga Vanaga uzsver, ka reālie skaitļi varētu būt daudz lielāki, jo izglītības sistēmas darbinieki, līdzīgi kā ikviens Latvijas iedzīvotājs, ir varējuši pieteikties vakcinācijai gan pie ģimenes ārstiem, gan portālā “manavakcina.lv”, gan telefoniski, gan pie savas izglītības iestādes vadības kolektīvajos pieteikumos.

Informācija no visām datubāzēm joprojām nav apkopota, tādēļ patiesā pedagogu interese par vakcinēšanos pret Covid-19 neesot zināma.

Pedagogi tikšot potēti divos piegājienos. Ņemot vērā mūsu valstī pieejamo vakcīnu daudzumu, vispirms vakcinēs pirmsskolas, speciālo izglītības iestāžu un vispārizglītojošo iestāžu pedagogus un darbiniekus, kuri ar bērniem strādā klātienē.

Pārējiem skolotājiem un darbiniekiem, kā arī augstskolu personālam būs iespēja vakcinēties, vēlākais, sākot no 3. maija. Vakcinācijas birojs sola, ka viņi nokļūšot jaunajā, patlaban topošajā informācijas sistēmā VIVAT un personas pašas varēšot izvēlēties vakcinācijas vietu un laiku. Informācija par to, tieši kā tas notiks, sekošot vēlāk.

Aprīļa beigās būšot iespējams nodrošināt kolektīvo vakcināciju ārstniecības iestādēs vai arī izbraukuma vakcināciju, ja tai būs pieteikušies ne mazāk par 25 pedagogiem un izglītības iestāžu darbiniekiem. Visi vakcinētāji, kuriem varēs nosūtīt izveidoto personu sarakstu, būs atrodami NVD mājaslapā internetā.

Juhņēviča sacīja, ka tikšot piedāvātas vairākas iespējas kolektīvai vakcinācijai: izglītības iestāde varēs organizēs rindu un telpas izbraukuma vakcinācijai savā darbavietā, vai arī vakcinētājs sadarbībā ar izglītības iestādi organizēs potēšanu ārstniecības ie­stādē vai pat liela mēroga vakcinācijas centrā.

Pagaidām iepauzē

Rīgas 3. vidusskolas direktors Andris Priekulis esot aptaujājis savus kolēģus, cik ir to, kas vēlas potēties pret Covid-19, jo aptaujas anketa esot jāiesniedz Rīgas pašvaldībai, kura vēlas palīdzēt izglītības iestādēm organizēt potēšanu.

“Vakcinācija ir brīvprātīga un katra personiska lieta. Tie ir sensitīvie dati, kā es to veselību turu, kā es rīkojos, tāpēc ne visi kolēģi mani informē, vai viņi ir ar mieru potēties. Viņiem ir tādas tiesības, un man pret to ir jābūt tolerantam.

Skolā strādā atbildīgi cilvēki, un viņi paši spēj organizēt savu vakcināciju, negaidot mudināšanu no augšas.

Pagaidām tikai septiņi kolēģi mani ir informējuši, ka saņēmuši pirmo poti, arī es esmu to dabūjis,” pastāstīja skolas direktors.

Savukārt Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis pastāstīja, ka zem viena jumta ar skolu atrodas arī pirmsskolas izglītības iestādes grupiņas un ka esot aptaujāti visi pedagogi, kuriem varētu piedāvāt vakcinēties. Pagaidām tikai viens pedagogs esot sapotējies, bet seši esot ar mieru to darīt.

“Kolēģi diezgan piesardzīgi raugās uz potēšanos pret kovidu. Arī es tāpat kā daudzi gribu iepauzēt, jo vēlos saņemt daudz pamatīgāku, izsmeļošāku informāciju par piedāvātajām vakcīnām, īpaši par organisma aizsargspējām pēc vakcinēšanās,” bija atklāts skolas direktors.

Piemēram, Raunas vidusskolā vairāk nekā puse skolotāju esot gatavi potēties, bet tie, kas pagaidām nevēlas, norāda, ka viņiem pietrūkstot informācijas, lai izlemtu, kā rīkoties.

“Ļoti svarīgi ir iedot cilvēkiem ļoti praktisku un vienkāršu redzējumu par to, ko nozīmē vakcinēšanās un kādu iespaidu tā atstāj,” uzskata skolas direktors Edgars Plētiens.

LIZDA, redzot, cik kūtri sabiedrība kopumā vakcinējas, mudina nedalīt pedagogus dažādās plūsmās – kurš no šodienas, kurš no 3. maija, bet dot iespēju pilnīgi visiem pedagogiem, kuri to pašreiz vēlas, vakcinēties maksimāli ātri.

Ja ārsta praksē ir divi vakcīnu veidi

Vai tiem pedagogiem, kuri nevēlas potēties ar “AstraZeneca”, būs iespēja izvēlēties citu vakcīnu, vēl jo vairāk tādēļ, ka Latvijā vakar tika ievestas “Pfizer” vakcīnas un ir piegādāta arī “Moderna”?

Ministrs Pavļuts sacīja, ka žurnālisti šādu jautājumu uzdodot burtiski katru nedēļu un viņš atbildēšot to pašu, ko vienmēr – bez izmaiņām!

“Ja konkrētajā vakcinācijas kabinetā tomēr ir izvēles iespēja starp divām vakcīnām, tad to, ar kuru vakcīnu potēties, pieņems pacients kopā ar ārstu.

Savukārt mērķtiecīgi veidot situāciju, ka var iepriekš izvēlēties, mēs šobrīd neplānojam. Nav ne tādas tehniskas iespējas, ne arī to nodrošina vakcīnu apjoms.

Pagājušajā un aizpagājušajā nedēļā ārstniecības iestādēs un ģimenes ārstu praksēs tika nogādāti divi vakcīnu veidi. Tādu situāciju mēģināsim nodrošināt arī turpmāk, bet mēs negarantēsim iespēju izvēlēties,” norādīja Pavļuts.

Ja nav uzaicinājuma

Kas notiek tad, ja cilvēks piesakās “manavakcina.lv” vai zvana pa tālruni, bet uzaicinājumu vakcinēties tā arī nesagaida? Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska teica, ka vakcinējamo personu saraksts tiekot atjaunots katru nedēļu un esot pats par sevi saprotams, ka cilvēkam pašam esot jāinteresējas, zvanot 8989, kāpēc īsziņa vai e-pasts nav atsūtīts.

“Ir bijuši gadījumi, kad cilvēks saka, ka īsziņu nav saņēmis, bet mēs sistēmā redzam, ka tā ir nosūtīta, jo tas ir reģistrēts fakts. Droši vien kādreiz gadās kādas tehniskas ķibeles. Ja painteresējas, tad tiek pie vakcīnas,” papildināja Pavļuts.

Ja pēc potēšanas rodas sarežģījumi un nav iespējams doties uz darbu vai strādāt attālināti, tad tiek dota brīvdiena. Veselības ministrija pat apsverot iespēju piešķirt visiem, kas vakcinējušies, vienu brīvu dienu, līdzīgi kā tas ir asinsdonoriem.

“Šāda doma ir izskanējusi, un eksperti gatavo priekšlikumus par priekšrocībām, kas būtu iespējamas pēc vakcinācijas. Izvērtēsim iesniegtos variantus un drīzumā nāksim klajā ar piedāvājumu,” solīja Pavļuts.