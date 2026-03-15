Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/Christopher Furlong / POOL / AFP

Pēdējais cilvēks… Tramps paziņojis, ka Zelenskis pats traucē noslēgt miera vienošanos ar Putinu 0

LA.LV
10:42, 15. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps atkal apsūdzējis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski par nevēlēšanos noslēgt miera vienošanos ar Maskavu.

Amerikas Savienoto Valstu līderis vēlreiz asi kritizēja Kijivu, apgalvojot, ka Ukrainas prezidents it kā nevēlas panākt vienošanos par mieru. Šo skaļo paziņojumu Tramps izteica telefonintervijā televīzijas kanālam NBC News.

Tramps sacīja, ka ir pārsteigts par Zelenska atteikšanos no miera vienošanās, ko piedāvā Amerikas Savienotās Valstis. Pēc viņa teiktā, Krievijas līderis Vladimirs Putins esot gatavs šādam darījumam, bet šķērslis esot tieši Ukrainas puse.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Rīgā, promenādē gar Daugavu, betons ir tik trausls, ka ar pirkstu var noskrubināt: “Armatūra nav novērojama”
Krimināls
VIDEO. Izplatās baumas, ka, braucot alkohola reibumā pie stūres, aizturēts Normunds Rutulis
Ieslēdz garāžā! Nosauktas 3 automašīnu markas, kas Latvijā visbiežāk tiek zagtas

“Pasakiet Zelenskim, lai viņš noslēdz vienošanos, jo Putins ir gatavs,” sacīja ASV prezidents.

Viņš piebilda, ka ar Ukrainas līderi vienoties ir daudz grūtāk, nekā viņš sākotnēji bija domājis.

ASV prezidents arī atteicās sniegt tiešu atbildi uz jautājumu, vai Savienotās Valstis pieņēmušas Ukrainas palīdzību Irānas dronu “Shahed” pārtveršanā Tuvajos Austrumos, taču uzsvēra, ka Amerikai “palīdzība nav nepieciešama”.

“Pēdējais cilvēks, no kura mums vajadzīga palīdzība, ir Zelenskis,” piebilda Tramps.

Komentējot naftas sankciju pret Krieviju iespējamo mīkstināšanu, Tramps solīja, ka tās tiks atceltas uzreiz pēc tam, kad beigsies “krīze” ap Irānu.

Tramps arī neizslēdza iespēju, ka Krievija var sniegt Irānai izlūkdatus, lai palīdzētu veikt triecienus pret ASV spēkiem Tuvajos Austrumos. Tomēr viņš piebilda, ka Maskava to varētu attaisnot ar faktu, ka Savienotās Valstis arī nodod Ukrainai noteiktu informāciju.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.