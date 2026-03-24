Pekina palīdz Putina kara mašīnai: izmeklēšana atklāj dronu piegādes shēmas
Ķīnas uzņēmumi turpina piegādāt Krievijai komponentes militārajiem droniem, izmantojot slēptas piegādes shēmas.
Kā liecina izdevuma The Insider un Nordsint kopīgais izmeklēšanas darbs, Ķīnas ražotāji apzināti iesaistās Krievijas militārās mašīnas apgādē ar kritiski svarīgām tehnoloģijām. Žurnālisti, uzdodoties par Krievijas militāro dronu ražotājiem, sazinājās ar piegādātājiem Ķīnā un saņēma apstiprinājumu par gatavību pārdot produkciju izmantošanai karā pret Ukrainu.
Formāli Ķīnā ir aizliegts eksportēt bezpilota lidaparātus un to komponentes gan uz Krieviju, gan Ukrainu. Tomēr praksē uzņēmumi izveidojuši sarežģītas “pelēkās” piegādes shēmas. Maksājumi tiek veikti gan caur Krievijas bankām, gan kriptovalūtā, kā arī izmantojot citus finanšu kanālus.
Starp uzņēmumiem, kas gatavi sadarboties ar Krieviju, minēts Zion Communication Co. Ltd no Handžou, kas piekritusi piegādāt simtiem optiskās šķiedras kabeļu ruļļu droniem–kamikadzēm, kā arī mākslīgā intelekta vadības moduļus. Līdzīgu gatavību izrādījusi arī Hongan Group Corporation Limited no Šaņdunas provinces.
Izmeklēšanā minēts arī uzņēmums Tianjin Textile Import and Export Inc, kas sūta produkciju uz Krieviju, maskējot to kā civilās preces, piemēram, deklarējot komponentes kā velosipēdus. Sadarbību apstiprinājis arī Shanghai Rui Tai Photoelectronic Technology Co. Ltd (zīmols Raytek), kas piedāvā iekārtas optiskās šķiedras apstrādei, pat zinot, ka tās tiks izmantotas militārajā ražošanā.
Pieaugošā pieprasījuma dēļ optiskās šķiedras cenas Krievijas pircējiem būtiski pieaugušas. Elektronikas segmentā nozīmīgu lomu spēlē Shenzhen Xingkai Technology Co. Ltd, kas piegādā datu pārraides iekārtas, kuras jau konstatētas Krievijas triecienu dronos. Uzņēmuma pārstāvis apstiprinājis, ka tam ir daudzi klienti Krievijā un pat noliktava Maskavā.
Savukārt Nanjing Zhuoyu Intelligent Technology Co. (zīmols Ubeesky) piedāvājusi termālās un optiskās sistēmas ar mērķu izsekošanas funkcijām. Izmeklēšanā minēts arī uzņēmums Shenzhen Zhenrong Era Supply Chain Management Co. (XT Shenzhen), kas gatavs piegādāt mikroshēmas augstas precizitātes ieroču sistēmām.
Izmeklēšana apstiprina, ka Ķīna joprojām ir viens no galvenajiem kritiski svarīgo komponentu piegādātājiem Krievijas militāri rūpnieciskajam kompleksam. Turklāt piegāžu apjoms uz Krieviju ievērojami pārsniedz līdzīgu produktu eksportu uz Ukrainu.