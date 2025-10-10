Pica jāgaida divarpus stundas, un tā ir mazāka, nekā solīts: negatīva pieredze populārā picērijā nav retums 0
Negatīva pieredze, ēdot ārpus mājas, var gadīties. Arī šoreiz tā gadījies kādam “Threads” lietotājam. Viņš dalījies negatīvajā pieredzē kādā picērijā, kur pica bija jāgaida pāris stundas, un tā bija mazāka, nekā norādīts.
Kaspars dalās pieredzē: “Izmantoju “LuLū” lielisko akciju iegūt picu ar 50% atlaidi, laba doma vakariņām, ne? Rezultātā bija vakariņas jāēd citur, jo pica pasūtītajā laikā (2,5 h) pēc apmaksas nebija gatava, un kad būs uz vietas, neviens atbildēt nevarēja. Ā, un vēl, 45 cm picas vietā saņēmu 39 cm, un, ja parēķina, tā ir ap 25% mazāka kā solīts. Labu apetīti.”
Viņa pievienotajā foto redzams, ka picas diametrs tiešām ir vien 39 centimetri.
Raimonds komentāros dalās savos novērojumos: “Fun fact: “LuLū” pārdod it kā tikai 45 cm un 30 cm, bet realitātē viņiem ir divas kastes lielajai picai: 45 cm un 40 cm. Ja pasūtīsi kādu vienkāršo picu (piem., pepperoni), būs 45 cm, ja pasūtīsi kaut ko ar vairāk piedevām, būs 40 cm. Uz 45 cm kastes ir rakstīts izmērs 45 cm/18”, uz 40 cm nekas nav rakstīts.”
Kopumā komentāros valda negatīva noskaņa. Cilvēki dalās pieredzes stāstos, ka šajā picērijā jau agrāk nav bijis labs ēdiens. Tāpat tiek pieminēta arī slikta apkalpošana.
“Es arī pāris reizes pasūtīju ar atlaidēm, un abas reizes picas bija negaršīgas. Kopš tā laika no turienes vairs nesūtu. Labāk samaksāt vairāk, bet vismaz zināt, ka kvalitāte būs normāla. Un, starp citu, atlažu dienās viņiem pasūtījumu ir nenormāli daudz. Tur nav variantu kaut ko kvalitatīvi pagatavot, kad rindā stāv cilvēki, citi zvana, citi sūta, visi kaut ko gaida. Žēl tos darbiniekus, par viņiem jau neviens nedomā (man točna nebūtu motivācijas par tādu algu kko taisīt, tā taču nav rūpnīca),” pauž Ņikita.
Arī Jānim bijusi negatīva pieredze: “Pāris gadus atpakaļ bija kaut kāda akcija par divām lielajām picām. Pasūtījām ar izņemšanu uz konkrētu laiku. 01.00 vai kas tāds. Aizbraucam ar taksi pakaļ, lai savāktu un uzreiz mājās. Viena pica ir gatava, otra būšot pēc 45 min. Darbiniekiem vienalga, supportam arī.”
“”Lulū” piekakāja manu dvēseli, kad pasūtīju bērnam uz dzimšanas dienu picas ar opciju “pats izņemšu”. Ierados noteiktajā laikā, un izrādās, ka zvana pieņēmējs bija aizmirsis info nodot uz leju,” pieredzē dalās Kalvis.
Notikušo skaidro “LuLū” mārketinga pārstāve Agnese Krūmiņliepa
Šajā gadījumā, visticamāk, notikusi cilvēciska kļūda no darbinieka puses, par ko atvainojamies un noteikti veiksim pārrunas ar darbinieku.
Vidējais picas pagatavošanas laiks ir aptuveni 15 minūtes.
Protams, 2,5h gaidīšanas laiks noteikti nav pieņemams, un mēs nekādā gadījumā to neuzskatām par normu. Visticamāk, tas bijis izņēmuma gadījums lielās noslodzes dēļ. Mēs atvainojamies klientam par sagādātajām neērtībām un vienmēr cenšamies no šādām situācijām mācīties, lai nākotnē tās neatkārtotos.