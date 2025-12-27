“Bail iedomāties, cik nemazgātu roku tur pāri gājis,” gardēdis Rīgā satraukts par redzēto “Rimi” 0
Ilustratīvs foto.
Foto: Paula Čurkste/LETA
Krista Draveniece
15:23, 27. decembris 2025
Stāsti Pieredze

Kopš Covid-19 šķiet, ka daudzas kādreiz pieņemtas normas esam atmetuši, piemēram, dzimšanas dienas kūkas svecīšu pūšanu un pēc tam šīs kūkas kopīgu apēšanu ar tuvākajiem 20 draugiem. Bet kāpēc tad cepumus vēl joprojām pārdodam atvērtos grozos, kur tiem uzšķaudīt un tos pataustīt var simtiem cilvēku? Tāds jautājums radās arī kādam sociālo tīklu lietotājam.

Tautas viedoklis ir atšķirīgs. Daži šausminās, citi saka “nu bet nepērc” un nesaprotu problēmu, vēl kāds iesaka pirkt piparkūkas iepakojumos un bēdu nebūs.

Jautājām šādu stendu izvēli komentēt arī pašiem “Rimi” pārstāvjiem.

Everita Bičkova, Rimi Latvia ārējās komunikācijas vadītāja: “”Rimi” ir svarīgi, lai produkti, kas tiek piedāvāti pircējiem, ir droši un kvalitatīvi, ko regulāri kontrolē un stingri pārbauda arī atbildīgās institūcijas, tai skaitā Pārtikas un veterinārais dienests.

Tas attiecas arī uz atvērtā tipa produktiem, piemēram, cepumiem un smalkmaizītēm. Lai pārtika būtu droša un kvalitatīva, “Rimi” cenšas nodrošināt, lai produktu ražošanas, iepirkumu, piegādes un uzglabāšanas procesi notiek saskaņā ar labas ražošanas prakses, Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām – no to pirmavota līdz veikala plauktam.

Pircēju ērtībai un drošībai veikalos brīvi pieejamās vietās esam izvietojuši arī individuālos aizsardzības līdzekļus – standziņas, lāpstiņas un vienreizlietojamos cimdus, ko veikala apmeklējuma laikā aicinām arī izmantot.

Tāpat atsevišķos veikalos joprojām brīvi pieejamas roku dezinfekcijas iekārtas. Lai gan likumdošana to neprasa, arī pēc pandēmijas un ar to saistīto ierobežojumu atcelšanas dezinfekcijas iekārtas palika izvietotas “Rimi” veikalos.”

