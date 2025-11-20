Pilna tualete ar mazajām sudrabzivtiņām? Vienkāršs veids, kā no tām atbrīvoties vienas nakts laikā 0
Tās ir mazas, ātras un sudrabaini spīdīgas. Tās pārvietojas pa vannas istabas grīdu vai parādās virtuvē, kad neviens neskatās. Sudrabzivis ir nelūgtie mājokļa iemītnieki, kas gan nevienam nenodara pāri, taču var pamatīgi nokaitināti mājas īpašniekus. Par laimi, britu mājsaimniecību speciālisti piedāvā vienkāršu, bet iedarbīgu veidu, kā šīs radības notvert, neizmantojot ne ķīmiju, ne dārgus līdzekļus.
Tev vajadzēs tikai vienkāršu burku, papīra lapu, maizes šķēli un nedaudz līmlentes. Vispirms papīra lapu aptin ap burkas ārpusi un stingri pielīmē ar līmlenti, lai tā cieši turētos tie tās. Sudrabzivīm svarīgi, lai ārējā virsma nav slidena, lai tām būtu vieglāk uzrāpties augšā. Burkas iekšpusē ieliec maizes šķēli vai kādu citu cieti saturošu ēdienu, piemēram, kartupeli vai cepuma gabalu. Kad tās tumsā sajūt ēdiena smaržu, tās ierāpo burkā, taču pa gludajām stikla burkas sienām tās vairs netiek ārā.
Atstāj šo burku tur, kur ir mitrs un tumšs, piemēram, vannas istabā vai zem virtuves skapīša. Vislabāk to darīt naktī, jo sudrabzivis ir nakts kukaiņi, kas dienas laikā slēpjas.
Šādā veidā iespējams ne tikai samazināt sudrabzivju skaitu, bet arī saprast, vai tās vispār atrodas mājās. Dažkārt cilvēks šīs kukaiņus redz reti, bet tas nenozīmē, ka to nav.
Sudrabzivis nav zivis, bet gan bezspārnu kukaiņi, kuri izskatās pēc mazām, kustīgām zivtiņām ar metālisku spīdumu. Tie ir ātri, klusi un iecienījuši mitras, tumšas vietas, piemēram, vannas istabas, virtuves skapīšus, pagrabus vai telpas ar sliktu ventilāciju.
Šie kukaiņi barojas ar vielām, kas satur cukurus un cieti, piemēram, papīru, grāmatu vākus, līmi, audumus, pat paklājiem un mēbelēm. Viņi var dzīvot līdz pat astoņiem gadiem un vairoties ļoti ātri.
Lai arī sudrabzivis nav bīstamas veselībai un slimības nepārnēsā, to klātbūtne liecina, ka telpā, iespējams, ir pārāk daudz mitruma vai sliktas ventilācijas, un tās var arī bojāt mantas.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.