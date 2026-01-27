VIDEO. Rīgas ZOO aicina dot vārdus kapibaru mazuļiem 0
Rīgas ZOO aicina iedzīvotājus kļūt par daļu no kapibaru ģimenes ikdienas – pieciem kapibaru mazuļiem steidzami nepieciešami vārdi. Mazie aug strauji, ir aktīvi, ziņkārīgi un jau pilnībā iejušies savā jaunajā dzīvē, taču līdz šim palikuši bez personīgiem vārdiem.
Kapibaru saime – pieaugušie Oskars, Tindra un Truse – ar mazuļiem sadzīvo lieliski. Vecāki par atvasēm rūpējas, ļauj tām droši apgūt apkārtējo vidi un soli pa solim iepazīt pasauli. Kā norāda Rīgas ZOO, mazuļi šobrīd ir tieši tādi, kādiem jābūt šajā vecuma posmā – kustīgi, zinātkāri un pilni enerģijas.
Taču viens jautājums joprojām paliek neatbildēts – kā viņus saukt?
Tāpēc Rīgas ZOO aicina ikvienu līdz 31. janvārim iesniegt savus vārdu ieteikumus. Kapibaru mazuļu ir pieci – gan puikas, gan meitenes. Iesniegtos variantus izvērtēs un mazuļu raksturiem piemērotākos vārdus atlasīs “Bite Latvija” un Rīgas ZOO komandas.
Varbūt tieši Tavs ieteiktais vārds kļūs par kāda kapibaru mazuļa īsto?