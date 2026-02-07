Parasts pāris Tenerifes lidostā? Tikai līdz brīdim, kad apsargs pieskārās sievietes rokai 0
Portāls “Mirror” vēsta par kādu 80 gadus vecu vīrieti, kurš ir arestēts pēc tam, kad mēģināja iekāpt lidmašīnā kopā ar savu mirušo sievu. Tenerifes Dienvidu lidostas apsardzes darbinieki atklāja šokējošo faktu un apcietināja vīrieti.
Tenerifes Dienvidu lidostā drošības dienesti apturēja gados vecāku kungu, kad viņiem radās aizdomas par viņa sievas stāvokli. Šokējoši, bet vīrietis policijai apgalvoja, ka viņa sieva mirusi lidostā tikai dažas stundas pirms plānotās izlidošanas.
Personāls pamanīja, ka sieviete, kas sēdēja ratiņkrēslā, vispār nereaģēja uz apkārt notiekošo, un viņas ķermeņa temperatūra bija satraucoši zema. Incidents risinājās metāla detektora kontrolpunktā lidostas drošības zonā.
Tikai tad, kad apsargs pamanīja sievietes nereaģēšanu brīdī, kad viņš viņai paspieda roku, radās aizdomas, kuru dēļ vīrietis tika arestēts turpmākai nopratināšanai.
Spānijas laikraksts “Diario de Avisos” ziņoja par incidentu, lai gan netika atklāta sīkāka informācija par datumu, iesaistīto aviokompāniju vai pāra tautību. Tomēr Tenerifes lidosta ir apstiprinājusi, ka incidents pa tiešām notika, bet nu jau pirms vairākiem mēnešiem.
“Vīrietis stūma ratiņkrēslu, kurā atradās viņa sieva,” ziņo izdevums. “No pirmā acu uzmetiena viņi izskatījās pēc parasta vecāka gadagājuma pāra. Tomēr drīz vien apsargs saprata, ka kaut kas nav kārtībā.”
Tenerifes Dienvidu lidostas darbinieks pastāstīja: “Apsargs piegāja pie sievietes. Kad viņš paņēma viņas roku, viņš pamanīja, ka viņai ir neparasti zema temperatūra un viņa neelpo.”
“Darbinieks nekavējoties par to ziņoja attiecīgajām personām. Pēc dažām minūtēm tika aktivizēts ārkārtas protokols, un notikuma vietā ieradās daudzi drošības aģenti, Civilās gvardes locekļi un tiesu medicīnas personāls.”
Saskaņā ar vīra sākotnējiem apgalvojumiem, viņa sieva mirusi dažas stundas pirms plānotās izlidošanas lidostā. Daži darbinieki apgalvo, ka vīrietis mēģinājis vainot sievas nāvē lidostas iekārtas. Tiek ziņots, ka šo apgalvojumu pašlaik izmeklē varas iestādes un lidostas amatpersonas.
Ir apstiprināts, ka vīrietis ir arestēts un pašlaik sadarbojas ar varas iestādēm. Par nāves gadījumu ir uzsākta izmeklēšana, un joprojām nav skaidrs, vai pret vīrieti tiks veiktas kādas darbības.