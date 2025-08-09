Plāno pankūku recepte ar biezpienu un persikiem – vasarīgs un maigs našķis 0
Šīs pankūkas ir plānas, maigas un pildītas ar viegli saldu biezpiena–persiku krēmu, kas piešķir desertam atsvaidzinošu augļu noti. Recepte ir vienkārša, pielāgojama un piemērota gan nesteidzīgām brīvdienu brokastīm, gan vieglām vakariņām ar kādu saldu piesitienu. Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas (8 gab.)
1. 310ml piena;
2. 125g miltu (izmantoju auzu pilngraudu);
3. 2 olas;
4. Saldinātājs (2-3 ēdamkarotes stēvija/cukurs vai 15 pilieni flavour drops);
5. Šķipsniņa sāls + karotīte izkausēta sviesta.
Pildījums:
1. 360g biezpiena;
2. 2 lielas konservētu persiku pusītes + pāris ēdamkarotes persiku sīrupa;
3. Mazliet saldinātājs.
Pagatavošana:
1. Pankūku mīklai sakuļ olas ar putojamo slotiņu, pakapeniski ieputo saldinātāju un pienu. Lēnam iemaisa miltus, sāli un izkausētu sviestu.
2. Biezpienu trauciņa sakuļ ar pāris ēdamkarotēm persiku sīrupa, mazliet saldinātāju un smalki sagrieztiem persikiem.
3. Uzkarsē ieeļļotu pannu uz vidējas liesmas, lej mīklu no vidus un notecina apkārt uz malām.
4. Cep zeltaini brūnas no abām pusēm.
5. Kad pankūkas gatavas, katrā liek lielu ēdamkaroti pildījuma un aizrullē ciet.
Lai labi garšo!