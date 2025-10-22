“Plinte pati nešauj – suņi ir svešs īpašums!” Politologs vērtē sabiedrības samilzušo kāri pēc vardarbības 0

LA.LV
19:35, 22. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Pirmā lieta, kas mani biedē un ko izgaismo notikušais Bauskas pusē ar suņu nošaušanu, ir samilzusī vardarbība sabiedrībā. Viss, kas noticis, viss ir par un ap vardarbību – ir notikusi nelaime, cilvēkam nošauti 3 suņi, ir cilvēks, kurš nospieda gaili, tas parasti ir vainīgs, ne jau kāds cits, tā par šo tēmu TV24 raidījumā “Ziņu TOP” izteicās Filips Rajevskis, politologs.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Pozitīvākās zodiaka zīmes: kura ir optimiste Nr. 1, bet kura ir īsta īgņa
Kokteilis
Ideālā vecuma starpība mīlestībā: cik gadus vecs partneris ir piemērots katrai zodiaka zīmei?
Rezultāti ir pārsteidzoši: vācu eksperti nosaukuši auto, kuri nav varējuši izturēt 100 000 kilometru nobraukuma testu
Lasīt citas ziņas

Viņš uzskata, ka sabiedrībā tiek kultivēta doma, ka vainīgs ir saimnieks, kura suņi klaiņo, tomēr politologs uzskata, ka vainīgs tas ir tas, kurš nospieda gaili: “Plinte pati nešauj, ieroči paši nešauj. Ir kāds cilvēks, kurš ar plinti aiziet un nošauj suņus. Turklāt konkrētajā situācijā, cik var noprast, neviens nav redzējis, bija tikai viņš un suņi.”

Ja koncentrējas tikai uz faktu, tad ir cilvēks, kurš nospiedis gaili – tā ir primārā atbildība, un viņam ir jāatbild, ar kādām tiesībām, kāpēc viņš ņēma un nošāva suņus, saka Rajevskis.

CITI ŠOBRĪD LASA
Inese Vaidere: Laiks pārtraukt Krievijas gāzes un naftas importu – EP rāda ceļu, dalībvalstis vilcinās
VIDEO. Traģēdija Honkongas lidostā – lidmašīna noslīd no skrejceļa un iegāžas jūrā
VIDEO. Vilciena pasažieri sastopas ar trim netipiskām “ceļotājām”, kuru dēļ nākas izlaist nākamo reisu

Kā otru lietu viņš min faktu, ka suņi ir svešs īpašums. “Tas nozīmē, ka šis cilvēks varēja arī izšaut pa māju, pa logiem, pa mašīnu; tas cilvēks var šaudīties, kā viņam ienāk prātā?”

Viņš atkārtoti uzsver savu domu, ka šaudīties nedrīkst un tā ir fundamentāla lieta: “Mēs neesam Amerika, tas mums maksimāli jānotur. Tur šīs šaudīšanās diezgan slikti beidzas!”

Rajevskis uzskata, ka šī lieta Latvijā būs aktuāla, kamēr policija beigs izmeklēšanu, kad Bauskas pašvaldība izstāstīs, kas īsti noticis uz vietas, “lieta nenoplaks. Nenoplaks arī šis vardarbības pavediens, tā pārmetīsies uz kādām citām lietām,” prognozē Rajevskis.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Lai novērstu bažas par izmeklēšanas objektivitāti, izmeklē cita struktūrvienība” – policija komentē nošauto “Modra olu” suņu lietu
TV24
“Nošausim un pēc tam uzdosim jautājumus!” Jurjevs sašutis par trīs suņu slepkavību Bauskas pusē
TV24
“Tas notika apdzīvotā vietā – kas varēja notikt, ja lode trāpītu kaut kur citur?” Liepiņa par suņu nošaušanas gadījumiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.