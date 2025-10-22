“Plinte pati nešauj – suņi ir svešs īpašums!” Politologs vērtē sabiedrības samilzušo kāri pēc vardarbības 0
Pirmā lieta, kas mani biedē un ko izgaismo notikušais Bauskas pusē ar suņu nošaušanu, ir samilzusī vardarbība sabiedrībā. Viss, kas noticis, viss ir par un ap vardarbību – ir notikusi nelaime, cilvēkam nošauti 3 suņi, ir cilvēks, kurš nospieda gaili, tas parasti ir vainīgs, ne jau kāds cits, tā par šo tēmu TV24 raidījumā “Ziņu TOP” izteicās Filips Rajevskis, politologs.
Viņš uzskata, ka sabiedrībā tiek kultivēta doma, ka vainīgs ir saimnieks, kura suņi klaiņo, tomēr politologs uzskata, ka vainīgs tas ir tas, kurš nospieda gaili: “Plinte pati nešauj, ieroči paši nešauj. Ir kāds cilvēks, kurš ar plinti aiziet un nošauj suņus. Turklāt konkrētajā situācijā, cik var noprast, neviens nav redzējis, bija tikai viņš un suņi.”
Ja koncentrējas tikai uz faktu, tad ir cilvēks, kurš nospiedis gaili – tā ir primārā atbildība, un viņam ir jāatbild, ar kādām tiesībām, kāpēc viņš ņēma un nošāva suņus, saka Rajevskis.
Kā otru lietu viņš min faktu, ka suņi ir svešs īpašums. “Tas nozīmē, ka šis cilvēks varēja arī izšaut pa māju, pa logiem, pa mašīnu; tas cilvēks var šaudīties, kā viņam ienāk prātā?”
Viņš atkārtoti uzsver savu domu, ka šaudīties nedrīkst un tā ir fundamentāla lieta: “Mēs neesam Amerika, tas mums maksimāli jānotur. Tur šīs šaudīšanās diezgan slikti beidzas!”
Rajevskis uzskata, ka šī lieta Latvijā būs aktuāla, kamēr policija beigs izmeklēšanu, kad Bauskas pašvaldība izstāstīs, kas īsti noticis uz vietas, “lieta nenoplaks. Nenoplaks arī šis vardarbības pavediens, tā pārmetīsies uz kādām citām lietām,” prognozē Rajevskis.