Pokrovskas krišana ir tuvu: Putinam padomā jau divi tālākie scenāriji 0
Ja Ukraina zaudēs Pokrovsku, šī pilsēta varētu kļūt par centrālo bāzi Krievijas spēkiem reģionā, brīdina medijs DW. Tas varētu būt izšķirošs pavērsiens.
Militārais analītiķis Robs Lī izteicies, ka Pokrovska ir kļuvusi par pelēko zonu. “Ir skaidrs, ka Krievijas diversantu grupas virzās dziļāk pilsētas ziemeļrietumu un ziemeļu daļās,” teica Lī.
Viņš piebilda, ka Krievija ievērojami pastiprinājusi savu klātbūtni Pokrovskā pēdējās nedēļas laikā – dažādos avotos aplēsts, ka pilsētā varētu būt no 200 līdz pat 300 karavīru vai vairāk.
“Jo vairāk karavīru, jo lielāka kontrole,” uzsvēra Lī.
Savukārt militāro jautājumu analītiķe un aizsardzības eksperte no Londonas Karaliskās koledžas Marina Mirona norāda, ka lielākā Ukrainas problēma ir loģistikas ķēžu bloķēšana: “Ukrainas spēkiem tiek piegādāti droni. Ja nav iespējams piegādāt ekipējumu vai evakuēt ievainotos, tā kļūst par bumbu ar laika degli.”
Austrijas bruņoto spēku pulkvedis Markuss Reisners uzskata, ka Ukrainas spēki vēl neevakuējas, jo cenšas nodrošināt jaunu aizsardzības līniju aiz Pokrovskas un Kostjantinivkas, kā arī iegūt laiku, lai aizkavētu Krievijas uzbrukumu. Tomēr viņš pieļauj, ka Pokrovska faktiski jau ir kritusi.
Putinam ir divi tālākie scenāriji
Ja Ukraina zaudēs Pokrovsku, tā kļūs par operatīvo bāzi Krievijas spēkiem, no kuras var izvērst tālāku ofensīvu. Pilsēta ir daudzstāvu ēkas un blīva apbūve, kas ļauj tur izvietot tūkstošiem karavīru.
Ukrainas spēkiem, tostarp dronu operatoriem, radioelektroniskās cīņas un izlūkošanas vienībām, nāksies atkāpties uz mežu teritorijām.
Eksperti iezīmē divus iespējamos attīstības scenārijus. Viens no tiem – Putins pasniedz Pokrovskas ieņemšanu kā simbolisku uzvaru, lai uzsāktu sarunas ar Ukrainu un Rietumiem.
Otrs – Krievija izmanto panākumu kā atspērienu tālākai ofensīvai, apdraudot Kramatorsku, Slovjansku un pat Dņepropetrovskas apgabalu.
Vācu medijs ZDF ziņoja, ka kauja par Pokrovsku tuvojas beigām. Krievijas panākumus palīdzējusi nodrošināt jauna taktika – slēpšanās drupu zonās, no kurām tika uzbrukts Ukrainas dronu vienībām, liekot tām darboties no lielāka attāluma, tā samazinot to efektivitāti.
Ekspertu vērtējumā, Ukrainas iespējas noturēt Pokrovsku šobrīd ir ap 50/50, taču Krievijas pārākums karaspēka skaita ziņā dod priekšrocības, kas ļauj ieiet pilsētā mazās grupās un nostiprināties dažādās pozīcijās.