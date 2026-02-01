Polijā atkārtoti ielidojuši baloni, kas, visticamāk, paredzēti cigarešu kontrabandai – armija neizslēdz arī citu iemeslu 0
Naktī uz svētdienu Polijas gaisa telpā no Baltkrievijas atkal ielidojuši “baloniem līdzīgi objekti”, ziņo Polijas armija.
Līdzīgi incidenti notika arī trešdien un sestdien.
Polijas robežsardze atzīst, ka baloni, domājams, izmantoti tādu preču kā cigaretes kontrabandai.
Tomēr armija neizslēdz iespēju, ka tas varētu būt mēģinājums pārbaudīt Polijas pretgaisa aizsardzības sistēmas spējas.