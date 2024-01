Polijas kravas automašīnu šoferi otrdienas vakarā uz robežas ar Ukrainu atbloķējuši trešo un pēdējo robežpunktu, kur viņi līdz šim protestēja, pieprasot atjaunot Eiropas Savienības (ES) atļauju režīmu Ukrainas kravu pārvadātājiem, pavēstīja Ukrainas robežsardze.

“Kravas automašīnu kustība caur šķērsošanas punktu “Jahodina-Dorohuska” ir atjaunota! Atbilstoši Polijas robežsardzes dienesta informācijai Polijas kravu pārvadātāji beiguši protesta akciju uz robežas,” platformā “Telegram” pavēstīja Ukrainas robežsardze.

Trīsarpus stundas pirms šī paziņojuma Ukrainas robežsardze vēstīja, ka atbloķēti šķērsošanas punkti “Krakoveca” un “Rava-Ruska”.

Vēl pirms tam Polijas infrastruktūras ministrs Darjušs Klimčaks paziņoja, ka Polijas kravas automašīnu šoferi pārtrauks ilgstošo Ukrainas robežpunktu blokādi, ņemot vērā ar valdību panākto vienošanos.

Trīs robežpunktu blokādi Polijas kravas automašīnu šoferi sāka 6.novembrī, cita starpā pieprasot, lai no jauna tiktu ieviests ES atļauju režīms Ukrainas kravas auto, kas tika atcelts pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.

“Blokāde tiks atcelta līdz 1.martam,” žurnālistiem otrdien sacīja Klimčaks.

“Mēs esam panākuši vienošanos. Vienošanos, ko bija ilgi gaidījuši ne tikai Polijas kravas automašīnu šoferi, bet arī vairāki uzņēmēji Polijā, Eiropas Komisija un Ukraina,” viņš teica.

Arī šo protesta akciju viens no organizatoriem Rafals Meklers pavēstīja, ka tiks parakstīta vienošanās par robežpunktu blokādes pārtraukšanu.

“Valdība konkrētā termiņā uzņemas vairākas saistības, kas paredzētas, lai izpildītu protestētāju prasības,” mikroblogošanas vietnē “X” rakstīja Meklers.

“Ja mums neizdosies panākt risinājumu, mēs atgriezīsimies pie robežas. Tā nav kapitulācija, bet gan stratēģiska pauze,” viņš piebilda.

