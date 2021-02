Foto: PA/Scanpix/LETA

“Būs jāstrādā arī brīvdienās un vēlās vakara stundās.” Ģimenes ārsti prasa dubultu samaksu par vakcināciju pret Covid-19 Ieteikt







Māra Libeka, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Nākamnedēļ tikšot uzsākta valdības noteiktās trešās prioritārās grupas jeb to senioru vakcinācija, kuri ir vecuma grupā virs 70 gadiem. Precīzu datumu Vakcinācijas birojs pagaidām nespēj nosaukt – tas būšot atkarīgs no tā, cik ātri ģimenes ārsti spēšot šim procesam sagatavoties.

Tie seniori, kuri līdz šim nav pieteikušies vakcinēties vietnē “manavakcina.lv” vai nav zvanījuši pa tālruni 8989, aicināti pieteikties pie saviem ģimenes ārstiem, lai varētu izveidot vakcinējamo sarakstu, pasūtīt nepieciešamo vakcīnu daudzumu un noteiktajā laikā pēc vienošanās ar pacientu veikt potēšanu.

Valstī ir vairāk nekā 187 000 šādu cienījama vecuma iedzīvotāju, no kuriem 57 000 plānots sapotēt līdz marta beigām, ja vien būs pietiekami daudz vakcīnu. Vakcinācijas biroja vadītāja Eva Juhņēviča sacīja, ka vakcīnas “AstraZeneca” piegādes apjoms varētu būt mazāks par to, kas sākotnēji bija paredzēts. Par to patlaban tiekot spriests Eiropas Komisijā, tāpēc lēmums vēl neesot precīzi zināms.

Lai raiti varētu sapotēt cienījama vecuma ļaudis, Vakcinācijas birojs visas cerības liek uz ģimenes ārstiem. Ārsti gan uzskata, ka viņu iesaistīšana vakcinācijas procesā notiek pēdējā brīdī un vēl ir vairāki būtiski neatbildēti jautājumi. Vakar Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas (LLĢĀA) vadībai notika visai saspringta saruna ar veselības ministru Danielu Pavļutu un Vakcinācijas biroja vadītāju Evu Juhņēviču.

“Ar lielām pūlēm un ilgā diskusijā tas vakcinācijas ceļš tomēr ievirzījās konstruktīvā gaisotnē. Mums tika apsolīts, ka ģimenes ārstus operatīvi apgādās ar konkrētu informāciju par vakcinācijas procesu – kur un kādā veidā mums vērsties, lai saņemtu vakcīnas, kā noformēt pieteikumus… Jāteic, ka ģimenes ārstu informēšanas process ir bijis vājš. Tuvākajās trīs dienās mums sola vispusīgu informāciju. Tā kā ministrija neatbalstīja priekšlikumu par papildu medicīnas māsu ārstu praksēs, tāpēc kā alternatīvu prasījām dubulto tarifu par vakcināciju, jo potēšana būs jāveic ārpus darba laika. Ar šo ziņu ministrs vakar devās pie valdības vadītāja Krišjāņa Kariņa,” pastāstīja LLĢĀA vadītāja Līga Kozlovska.

Nacionālais veselības dienests (NVD) ir noslēdzis līgumu ar 504 ārstu praksēm (kopumā 1156 ārsta praksēm nosūtīts līgums ar cerību, ka ārsti pieteiksies).

Tarifs par vienas personas vakcinēšanu ir 7,56 eiro, no kuriem, atskaitot to naudas summu, kas paredzēta dez­infekcijas līdzekļiem, tieši vakcinācijai atliekot 5,50 eiro. “Ja šo naudas summu sadala uz trim personām, kas piedalīsies pacientu vakcinēšanā, tas ir nieks, tāpēc mēs lūdzām šo tarifu palielināt līdz 14 eiro,” sacīja LLĢĀA vadītāja.

Ja pieteikušies internetā un pa tālruni

Ja pēc zvana ģimenes ārstam seniors uzzinās, ka viņa dakteris nav vakcinācijas pakalpojuma sniedzējs, tad daļa ģimenes ārstu reģistrēs savu pacientu, lai informāciju par viņu nodotu tālāk vakcinācijas procesa organizēšanai, skaidro Vakcinācijas birojs.

Senioru vakcinācija notikšot pakāpeniski. Daļa ve­cākā gadagājuma cilvēku jau ir pieteikušies vakcinēties vietnē “manavakcina.lv”, un to var turpināt darīt tādā gadījumā, ja ģimenes ārsts nav noslēdzis līgumu ar NVD par vakcinācijas veikšanu.

Kopumā vietnē “manavakcina.lv” un pa bezmaksas tālruni 8989 vēlmi potēties izteikuši gandrīz 13 300 personu vecumā virs 70 gadiem. Tālrunis gan ir tā noslogots, ka Veselības ministrija aicina to neizmantot, ja nav sasniegts 70 gadu vecums. Patlaban tiekot meklēti risinājumi, lai tālruņa jaudu palielinātu.

Prioritāri vakcinējamo personu pirmajā un otrajā grupā ir veselības aprūpes darbinieki, sociālās aprūpes centru klienti un darbinieki, kā arī noteikti pacienti. Trešajā prioritārajā grupā ir seniori un arī noteiktu slimību pacienti. Foto: Indra Kundziņa

“Ja seniori jau ir pieteikušies interneta vietnē vai pa tālruni, tad jāgaida uzaicinājums no ģimenes ārsta par laiku un vietu, kur jāierodas uz vakcināciju, vai arī no ārstniecības iestādes, kas atrodas tuvu seniora norādītajai dzīvesvietai. Bet tie, kas vēl nav pieteikušies, aicināti to izdarīt pie saviem ģimenes ārstiem,” skaidroja Juhņēviča un piebilda, ka iespējams, ja senioru saraksti no vietnes “manavakcina.lv” operatīvi tiks nosūtīti ārstniecības iestādēm, tad jau nedēļas beigās varot sagaidīt uzaicinājumu ierasties, lai saņemtu poti senioram tuvākajā medicīnas iestādē.

Dati no vietnes “manavakcina.lv” par senioriem, kuri tur pieteikušies, patlaban tiekot elektroniski apkopoti, sagrupēti un tikšot nosūtīti ģimenes ārstiem.

Cer uz ārstiem

Veselības ministrs D. Pav­­ļuts uzskata, ka, lai iesaistītu ģimenes ārstus vakcinācijas procesā, esot vēl daudz darbu.

“Tas ir liels projekts, lai pārietu no pirmās un otrās prioritārās grupas uz trešās grupas vakcinēšanu. To nevar izdarīt rīt vai parīt, mums ir jāsagatavojas, jānodrošinās, lai ģimenes ārsti būtu saņēmuši nepieciešamo informāciju un instrukcijas, lai viņi varētu atbildēt uz savu pacientu jautājumiem mierīgi un izsmeļoši.

Tiem 504 ģimenes ārstiem, kas vakcinēs savus pacientus, tā būs papildu slodze paralēli ikdienas darbam, tāpēc vienojāmies, ka ģimenes ārsti varētu saņemt papildu atlīdzību un NVD noteiks šim nolūkam īpašu tarifu.

Mums ir ļoti svarīgi, lai ģimenes ārsti būtu iesaistīti arī hroniski slimu pacientu vakcinēšanā, kas notiks vēlāk. Tikpat svarīgs ir arī pašvaldību sociālo dienestu atbalsts, lai vakcinētu tos cilvēkus, pie kuriem būs nepieciešams braukt uz mājām, kā arī atbalstītu seniorus, kuriem vajadzēs palīdzēt nokļūt līdz savam ārstam,” teica Pavļuts.

Vēl gan nekas konkrēts nav zināms, taču, kā sacīja veselības ministrs, tiekoties ar Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem, “sadarbība esot iezīmēta”.

Nākamie – pirmsskolas iestāžu pedagogi

Vakcinācijas temps tiek plānots saskaņā ar vakcīnu piegādes grafikiem. Juhņēviča pastāstīja, ka šonedēļ plānots sapotēt vismaz 6725 cilvēkus un tikpat arī nākamnedēļ, bet, sākot no 1. marta – nepilnus 20 tūkstošus cilvēku.

Papildus tiekot strādāts pie vakcinācijas pakalpojuma sniedzēju klāsta paplašināšanas. Kad vakcīnas būs piegādātas pietiekamā daudzumā, mērķis esot sasniegt 100 tūkstošus vakcinēto personu nedēļā.

Februārī un martā paredzēts sapotēt visus brīvprātīgi pieteikušos mediķus un ārstniecības iestāžu darbiniekus, pansionātu iemītniekus un darbiniekus, kā arī trešdaļu senioru vecuma grupā virs 70 gadiem.

Valdībā panākta vienošanās, ka šobrīd pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, kas nonāk ciešā saskarsmē ar bērniem, ir nākamā vakcinējamo grupa aiz senioriem un kopā ar cilvēkiem virs 60 gadu vecuma.

Pārējie izglītības iestāžu darbinieki ir aiz viņiem jeb piektajā prioritārajā grupā, kuru vakcināciju varētu uzsākt otrā ceturkšņa beigās vai trešajā ceturksnī.

Ģimenes ārsti strādās virsstundas un brīvdienās

Ainis Dzalbs, Jelgavas novada Jaun­svirlaukas pagasta ģimenes ārsts: “Manā praksē ir reģistrējušies 350 pacienti vecumā virs 70 gadiem. Cilvēki jau tagad aktīvi piesakās pie manis vakcinēšanās rindā.

Ja kādus 20–30 cilvēkus nedēļā sapotēsim, tad tas jau būs diezgan labi. Skaidrs, ka būs jāstrādā virsstundas – pabeigšu pieņemšanu un pēc tam būs jāsāk vakcinācija. To mēs mēģinājām norādīt arī veselības ministram.

Lai ģimenes ārstiem būtu ko samaksāt darbiniekiem par šo virsstundu darbu, esam lūguši papildu finansējumu. Ja mūs atbalstīs, tad būsim gan novērtēti, gan saprasti, un tas būs stimuls, lai arvien vairāk ģimenes ārstu prakšu piedalītos vakcinācijā. Pašvaldība ir vērsusies pie manis, apzinājusi vajadzības.

Lieku lielas cerības uz pašvaldības sociālo dienestu, kas vajadzības gadījumā palīdzēs aizvest un atvest mūsu iedzīvotājus uz vakcinācijas vietu. Apsveram pat nomaļākās vietās noorganizēt kādu izbraukuma vizīti.

Ja tur ir kāds bijušais kultūras nams vai skola, kas tagad tiek izmantota citiem mērķiem, tad to varētu realizēt. Pagastā ir arī neliels sociālās aprūpes centrs ar 30 gultām, arī tā iemītniekus plānojam vakcinēt.”

Reinis Siliņš, Skultes ģimenes ārsts: “Jau gatavoju vakcinējamo pacientu sarakstu, rīt to nosūtīšu, lai varētu saņemt pirmos vakcīnu pasūtījumus, un ceru, ka nākamnedēļ varēšu sākt potēšanu. Plānoju dienā savakcinēt ap desmit pacientiem.

Tiesa, ir neliels uztraukums, kā to izdosies noorganizēt. Visticamāk, būs jāstrādā arī brīvdienās un vēlās vakara stundās.”