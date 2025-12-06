Glābējiem darba pilnas rokas: traģiskas avārijas, Ludzas ezerā apgāžas laiva – visos gadījumos ir upuri 0
Piektdien, 5. decembrī, ceļu satiksmes negadījumos gājuši bojā divi cilvēki, bet cietuši 22 cilvēki, aģentūru LETA informēja Valsts policija.
Piektdien ap plkst. 13.30 Dienvidkurzemes novada Rucavas pagastā uz autoceļa Liepāja-Lietuvas robeža (A11) notika ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts traktors un vieglais transportlīdzeklis “Ford Focus”. Negadījumā gāja bojā vieglās automašīnas vadītājs, savukārt traktora vadītājs ar gūtajām traumām nogādāts medicīnas iestādē. Par notikušo sākts kriminālprocess.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) aģentūru LETA informēja, ka glābēji no traktora atbrīvoja cietušu cilvēku, izmantojot hidrauliskos instrumentus, un nodeva NMPD mediķiem, bet no vieglās automašīnas tika atbrīvots cilvēks, kas notikumā bija gājis bojā. Tika sakārtota ceļa braucamā daļa, izmantojot absorbentu, un plkst. 18.01 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Savukārt Dienvidkurzemes novada Kalvenes pagastā bija avarējusi kravas automašīna. Ugunsdzēsējiem ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka kravas automašīna atrodas uz sāniem un no tās izbirusi ķīmiska viela. Notikuma vietā piesaistīts Valsts vides dienests. Glābēji savāca izbirušo kravu un sakārtoja ceļa braucamo daļu. Vakarā plkst. 23.10 ugunsdzēsēju-glābēju darbs notikumā noslēdzās.
Savukārt Ropažu novada Rumbulā, Latgales ielā automašīnas “Volkswagen Tiguan” vadītājs uzbrauca gājējai, kura no gūtajām traumām mira notikuma vietā. Par notikušo sākts kriminālprocess.
Rīgas reģionā piektdien negadījumos cietuši seši cilvēki, tostarp viens gājējs. Kurzemē cietuši septiņi cilvēki, tostarp viens gājējs. Vēl četri cietušie bijuši negadījumos Zemgalē, trīs cietušie – Vidzemē, bet divi cietušie – Latgalē.
Kopumā pagājušajā diennaktī reģistrēts 171 ceļu satiksmes negadījums, no tiem 96 negadījumi bijuši Rīgas reģionā, 23 – Zemgalē, 20 – Latgalē, 18- Kurzemē, bet 14 negadījumi notikuši Zemgalē, informē policijā.
Piektdien Ludzas novadā ezerā apgāzusies laiva ar vairākiem cilvēkiem
Aizvadītajā diennaktī Ludzas novadā ezerā apgāzusies laiva ar vairākiem cilvēkiem, no kuriem viens cilvēks gājis bojā, bet vēl vienas personas meklēšana turpināsies sestdien, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Piektdien plkst. 16.16 tika saņemts izsaukums Ludzas novadā, kur, kā liecināja saņemtā informācija, ezerā apgāzusies laiva ar pieciem cilvēkiem. Pirms VUGD ierašanās cilvēkus sāka glābt aculiecinieks.
Glābēji notikuma vietā, izmantojot laivu, kopumā krastā nogādāja piecus cilvēkus, no kuriem vienam Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi konstatēja nāvi.
Vēl viens cilvēks netika atrasts. Saistībā ar tumsas iestāšanos plkst. 19.52 darbs notikumā noslēdzās, un vēl viena cilvēka meklēšanas darbi turpināsies šodien.
Plkst. 15.29 saņemts izsaukums uz Valmieras novadu, kur, kā liecināja saņemtā informācija, divstāvu dzīvojamās mājas kāpņu telpā, kā arī vienā no ēkas dzīvokļiem, ir spēcīgs sadūmojums. Notikuma vietā no piedūmotajām telpām tika iznests cilvēks, kuram NMPD mediķi konstatēja nāvi. Šajā notikumā, kur pie krāsns dega malka un grīda divu kvadrātmetru platībā, plkst. 16.49 darbs noslēdzās.
Naktī uz sestdienu plkst. 3.18 saņemts izsaukums Augusta Dombrovska ielā Rīgā, kur divstāvu dzīvojamās mājas pagrabā dega pirts un sadzīves mantas 56 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās seši cilvēki. Plkst. 6.39 darbs notikumā noslēdzās.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 51 izsaukumu – 13 uz ugunsgrēku dzēšanu, 30 uz glābšanas darbiem, bet vēl astoņi izsaukumi bija maldinājumi.