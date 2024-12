Foto: Shutterstock

Ziemassvētkos un gadumijā latviešiem ir tradīcija zīlēt nākotni, tajā skaitā liet laimes. Ikvienam taču gribas uzzināt, kas viņu sagaida tuvākā vai tālākā nākotnē. Kā laimes liešanu paveikt droši un ērti?

Metāla stiepli der sasmalcināt

“Senatnē laimes liešanai izmantoja bišu vasku, vēlāk sveču parafīnu. Taču izlietās laimes ir mīkstas un neizteiksmīgas. Visbiežāk laimes lej no alvas. Tas ir viegli kūstošs metāls, kas kūst jau 231,9 grādu temperatūrā. Ir cilvēki, kuri šim mērķim izmanto arī svinu. Tā kušanas temperatūra ir 327,5 grādi, līdz ar to tas jāsakarsē vairāk. Tāpēc labāk savlaikus iegādāties alvu, vēl labāk – lodalvu, kas ir alvas svina sakausējums, kurā alvas ir aptuveni 60, bet svina – 40 procentu. Tā kušanas temperatūra ir pat zemāka nekā alvai – vidēji no 180 līdz 190 grādiem. Līdz ar to metāla izkausēšanai vajadzīgs mazāk laika. 100 gramu lodēšanai domātās alvas stiep­les maksā aptuveni sešus eiro. To viegli sadalīt gabaliņos un ievietot kausēšanai domātajā kausiņā. Alva pēc kušanas atstās nospiedumus kausā, tāpēc jāizvēlas tāds, kuru neizmantos ēdiena gatavošanai. Vislabāk šim mērķim iegādāties speciālu nelielu kausiņu no plānāka metāla. Tajā alva sakarsīs īsākā laikā, un to varēs lietot gadu no gada. Šāds kausiņš parasti nemaksā vairāk par diviem trim eiro,” skaidro kalējs Aivars Grīnbergs no Skrīveriem.

Kausiņu var karsēt virs gāzes plīts degļa liesmas, izmantot lodēšanai domātā gāzes degļa liesmas karstumu, var izlīdzēties pat ar lielāku sveci un karsēt kausiņu virs tās liesmas. Vienīgi metāla izkausēšanai būs vajadzīgs vairāk laika. Ja kausēšanu un laimes liešanu vēlas veikt ārpus telpām, kausiņu var sakarsēt arī grila kvēlojošajās oglēs.

Kausiņš ar rokturi

Pirmā karsēšana būs visilgākā, jo jāsakarst arī kausiņam. Nākamās karsēšanas veiksies ātrāk. Jo sīkākos gabaliņos būs sadalīts kausējamais materiāls, jo process būs īsāks.

Nedrīkst aizmirst, ka sakarst arī pats kausiņš. Tam vēlams rokturis ar koka vai sintētiska materiāla izolāciju. Ja tāda nav, noteikti jāvelk rokā darbam paredzēts cimds, kausiņa kātu laiku pa laikam var atdzesēt tajā pašā ūdenī, kurā lej laimes.

Izkausēto metālu lej spainī ar aukstu ūdeni no neliela attāluma. Pietiks, ja ūdens dziļums būs aptuveni 20 centimetru. Alva atdziest ļoti ātri, un to jau pavisam drīz var ņemt rokās.

Visvairāk jāuzmanās brīdī, kamēr ar kausiņu, kurā izkausētais metāls no karsēšanas vietas tiek līdz ūdens traukam. Ja tas pieskarsies ādai, tiks gūti sāpīgi apdegumi. Tāpat alvu nevajadzētu liet ūdenī no lielāka augstuma. Kausiņu vajadzētu iztukšot aptuveni 10 cm attālumā no ūdens. Īpaši jāuzmana un jāpalīdz laimes liet bērniem, lai nenotiktu kāda nelaime.

Arī kausiņš pēc pēdējās laimes izliešanas jāatdzesē ūdenī.

Skaidrojumi jāmeklē folklorā

Latviešu tautas folklorā par laimes liešanu lasāms ne viens vien ticējums. Tiesa, lielākā daļa no tiem brīdina par visai baisām sekām, ja izlejas kaut kas krustam vai zārkam līdzīgs. Protams, izlietā metāla veidojuma tulkojums ir katra fantāzijas auglis. Ja meitai izlejoties kronis, būšot tajā gadā kāzas, ja izlejas kāds darbarīks, ar tādu būšot nākamo gadu jāstrādā. Grubuļaina lējuma virsma nozīmējot daudz naudas, ja tā esot kuģa vai laivas formā gaidāms ceļojums, ja atslēgas – paaugstinājums darbā, zvaigznes – veiksme darbā un mācībās, ziedi – precības vai jauns pielūdzējs.

Interesanti, ka dažādos ticējumos atšķirīgi tiek ieteikts izlietā aplūkošanas paņēmiens. Dažos minēts, ka jāaplūko pats lējums, citos – ka izlietā forma jāaplūko sveces gaismā tā, lai uz sienas veidotos ēna, kura tad arī jātulko.

1. Lodēšanai domātu alvas stiepli sadala mazos gabaliņos.

2. Kausēšanas laikā kausiņu laiku pa laikam pašūpo. Desmit gramu alvas stieples uz sveces izkusa 80 sekundēs.

3. Izkusušo metālu lej traukā ar aukstu ūdeni.