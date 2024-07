pexels.com/Eduardo Lempo

Apvienotā Karaliste ir paziņojusi par turpmākiem plāniem atturēt smēķētājus ar jauniem tabakas izstrādājumu iepakojumiem. Bet kā Eiropas valstis salīdzina smēķēšanas un tvaicēšanas rādītājus? Grafiski attēli ar plaušu slimībām, brīdinājumi par vēzi un vienkāršs cigarešu iepakojums ir kļuvuši par ierastu parādību, taču Apvienotās Karalistes valdība vēlas spert soli tālāk un iepakojumā iekļaut ieliktņus ar padomiem par to, kā atmest smēķēšanu, par to plašāk raksta Euronews.com.

Tā ir daļa no Apvienotajā Karalistē notiekošajām represijām pret smēķēšanu pēc paziņojuma maijā par elektronisko cigarešu pārdošanu vai izsniegšanu personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Lielbritānijas valdība šā gada sākumā nāca klajā ar plāniem palīdzēt smēķētājiem atmest tabakas smēķēšanu, pārejot uz e-cigaretēm, taču ir bažas, ka tas nesmēķētājus mudinās sākt smēķēšanu.

Apvienotās Karalistes jaunās iniciatīvas “swap to stop”, kas tika atklāta aprīlī, mērķis ir atradināt miljonu smēķētāju no tabakas un smēķēšanas. Valdība arī plāno piedāvāt grūtniecēm līdz 400 mārciņu (456 eiro) vaučerus kā finansiālu stimulu atmest smēķēšanu. ES tagad apsver cigarešu filtru aizliegumu, lai atturētu smēķēšanu un samazinātu piesārņojumu. Pasākumi, ko kampaņas dalībnieki ir nosaukuši par soļiem pareizajā virzienā, ir daļa no plašākas stratēģijas, lai līdz 2030. gadam panāktu valsti no dūmiem vai samazinātu smēķēšanas līmeni līdz aptuveni 5%.

Apvienotās Karalistes varasiestādes

ir arī izveidojušas “nelegālo veipu izpildes vienību”, lai mēģinātu apkarot nelegālo veipu pārdošanu veikalos, kas jaunāki par 18 gadiem. Paredzams,

ka Īrijā jūlijā tiks pieņemti tiesību akti, kas aizliedz e-cigarešu pārdošanu nepilngadīgajiem.

Saskaņā ar Eurostat apkopotajiem datiem katru dienu smēķē 19,7% ES iedzīvotāju. 2019. gadā 5,9% katru dienu smēķēja 20 vai vairāk cigarešu, bet 12,6% – mazāk par 20 vienībām. Valstis, kas ES visvairāk smēķē, ir Bulgārija, kur tabaku katru dienu patērē 28,2% iedzīvotāju, pēc tam Turcija (27,3%), Grieķija (27,2%), Ungārija (25,8%) un Latvija (24,9%). Valstis, kurās ir vismazāk smēķētāju, ir Zviedrija (9,3%), Islande (11,2%), Somija (12,5%), Norvēģija (12,9%) un Luksemburga (13,5%). Visā Eiropā vīrieši biežāk nekā sievietes smēķē; 22,3% vīriešu vecumā no 15 gadiem smēķē katru dienu, salīdzinot ar 14,8% sieviešu.

Zviedrija, Eiropas valsts ar zemākajiem smēķēšanas rādītājiem, gadiem ilgi ir cīnījusies ar cigaretēm. 2005. gada sākumā smēķēšana tika aizliegta visos bāros un restorānos. 2019. gadā aizliegums tika paplašināts, iekļaujot sēdvietas ārpus telpām bāros un restorānos, kā arī sabiedriskās vietās.

PVO ziņo, ka tabakas smēķētāju skaits pasaulē samazinās, taču ir jādara vairāk, lai palīdzētu viņiem atmest. Lielākā daļa ikdienas smēķētāju ir smēķējuši vismaz 10 gadu.

Skaitļi liecina, ka visā ES lielākā daļa ikdienas smēķētāju 2019. gadā (76,2 %) bija smēķējuši vismaz 10 gadus.

Elektroniskās cigaretes bieži tiek reklamētas kā drošākas nekā parastās degošās cigaretes. Taču nesen veiktā visaptverošā BMJ medicīnas žurnāla pētījumā teikts, ka nav iespējams noteikt, vai tās ir mazāk kaitīgas elpošanas sistēmai nekā parastās cigaretes. Pasaules Veselības organizācija (PVO) saka, ka tā sauktie e-šķidrumi, ko izmanto

e-cigaretēs – neatkarīgi no tā, vai tie satur nikotīnu vai nesatur – parasti satur piedevas, garšas un ķīmiskas vielas, kas var būt toksiskas cilvēku veselībai.

Saskaņā ar jaunākajiem Eurostat datiem valstis, kas no ES dalībvalstīm visvairāk veipo, ir Francija (6,6%), Polija (6%) un Nīderlande (5,9%). PVO lēš, ka tabaka ir viens no lielākajiem sabiedrības veselības apdraudējumiem pasaulē, nogalinot vairāk nekā astoņus miljonus cilvēku gadā. Neskatoties uz pēdējos gados panākto ievērojamo progresu, smēķētāju skaits ES joprojām ir augsts. Eiropas Komisija norāda, ka

tabakas patēriņš ir “vienīgais lielākais veselības apdraudējums, no kura iespējams izvairīties, un nozīmīgākais priekšlaicīgas nāves cēlonis ES”.

Saskaņā ar Starptautiskās vēža pētījumu aģentūras datiem Eiropā 757 677 vēža gadījumi ir saistīti ar tabakas smēķēšanu, un tos varētu novērst. Apmēram 50% smēķētāju mirst priekšlaicīgi, vidēji 14 gadus agrāk.

Interesanti atzīmēt, ka Zviedrija, valsts ar vismazāko smēķētāju skaitu blokā, ir arī valsts ar zemāko saslimstību ar plaušu vēzi.