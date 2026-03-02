“Šis karš ir pierādījis, ka visvērtīgākais resurss tajā ir cilvēks.” Kādi vēl skaudri novērojumi par karu ir Zalužnijam 0

19:19, 2. marts 2026
Valērijs Zalužnijs bieži tiek raksturots kā tehnoloģiju ģenerālis, un tā ir taisnība. TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Jānis Slaidiņš, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks, norāda uz vairākiem punktiem, par kuriem runā Zalužnijs kontekstā ar kara izbeigšanu vai ieskaņu nākamajai epizodei.

Viens no būtiskākajiem aspektiem, ko uzsver Zalužnijs, ir tas, ka tradicionālā mobilizācija ir sevi izsmēlusi, jo mūsdienās kaujas lauks ir pilnīgi caurspīdīgs. Tas ir novedis pie robotizētas nogalināšanas zonas izveides, kuras dziļums ir vismaz 25 kilometri, turklāt loģistikas iznīcināšanas spējas arvien pieaug.

Zalužnijs uzsver, ka šis karš ir parādījis – visvērtīgākais resurss ir cilvēks, un šādu resursu kaujas laukā ātri aizstāt nevar. Kādas ir pārējās Zalužnija tēzes par šā brīža kara gaitu, skatieties pievienotajā video.

