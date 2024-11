Profesore Muktupāvela “Kangara ordeni” piešķirtu “Rail Baltica” Ieteikt







Pirms sešiem gadiem režisors Viesturs Kairišs TV24 raidījumā „Ziņu TOP” ierosināja izveidot “Kangara ordeni”, kas būtu pretējs Triju zvaigžņu ordenim un kuru piešķirtu cilvēkiem par nodevīgu rīcību. Režisors uzskatīja, ka šāds ordenis motivētu cilvēkus to nesaņemt. Komentējot Viestura Kairiša kādreizējo ieceri TV24 raidījumā „Uz līnijas” Latvijas Valsts svētku laikā, Rūta Muktupāvela ideju atzina par labu esam un pēc neilgām pārdomām kā potenciālo kandidātu nosauca “Rail Baltica”.

„Šāds “Kangara ordenis” sabiedrībai noderētu, īpaši jau pirmsvēlēšanu laikā. Sabiedrībai būtu iespēja labāk izvērtēt deputātu padarīto un iepazīt „varoņus”. Kam šodien varētu to piešķirt?… Hmm… Domāju, ka “Kangara ordenis” pienāktos nelaimīgajam “Rail Baltica”. Kāpēc? Jo tas cieši saistīts ar robežas, drošības jautājumiem un, ja mēs nespējam sakārtot savu infrastruktūru, nespējam izprast, cik tā ir nozīmīga mūsu kā nacionālās valsts pastāvēšanai, tad visu „cieņu” – šis projekts būtu pelnījis Kangara ordeni vispārākā pakāpē,” uzskata Rūta Muktupāvela.

Runājot par patriotismu, profesore uzsver, ka tas nevar būt mākslīgs, ja tā, protams, nav liekulība. „Var jau piespraust greznu brošu un teikt, ka esi patriots, bet, manuprāt, pēdējos trīs gados sākam apzināties, ka patriotisms nav tukšs vārds. Domāju, ka sabiedrība sāk saliedēties un uztvert to nopietni. Tas nav „urrā” patriotisms, kad es pastaigāšu ar sarkanbaltsarkano karodziņu. Tas ir patriotisms par to, ko katrs no mums dara, ko var izdarīt savas valsts labā.”