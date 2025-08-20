#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

VIDEO. Skudrulācis bez zobiem – kā Ludvigs tiek pie maltītes? 0

LA.LV
22:33, 19. augusts 2025
Ziņas Dabā

Rīgas ZOO iemītnieks Ludvigs ir četrpirkstu tamandua – Dienvidamerikas skudrlāču dzimtas pārstāvis, kura ēdienkarte savvaļā sastāv no skudrām un termītiem. Šie dzīvnieki neatsakās arī no bišu ligzdu uzlaušanas, lai tiktu pie medus.

Reklāma
Reklāma
Pagājušajā naktī pie slimnīcas durvīm pusnaktī atstāj džemperī ievīstītu jaundzimušo: mediķi ko tādu 30 gadu laikā piedzīvo pirmo reizi 10
“Autobusā iekāpa apmēram 7 gadus vecs puika…” Šofera drosmīgais lēmums pasargā bērnu no potenciālām briesmām 7
Kokteilis
“Ņemot vērā manu slimību…” Eksprezidents Guntis Ulmanis atklāti stāsta par veselības problēmām ģimenē
Lasīt citas ziņas

Zoodārza publicētajā video redzams, kā Ludvigs ar savu garo purniņu un lipīgo mēli prasmīgi notiesā skudras. Interesanti, ka tamandua nav zobu – barību, līdzīgi kā putni, viņi samaļ ar īpaši pielāgotu kuņģi.

Ludvigam ir arī iespaidīgi nagi, kas palīdz uzplēst kukaiņu ligzdas. Lai tos nebojātu, ejot viņš balstās uz priekšķepu ārmalām. Savvaļā šie nagi kalpo ne tikai barības iegūšanai, bet arī aizsardzībai pret plēsējiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Tas ir jautājums par mūsu brīvībām.” Opozīcijas deputāti, zemkopības ministrs un citi iestājas pret skaidras naudas ierobežošanu
“Autobusā iekāpa apmēram 7 gadus vecs puika…” Šofera drosmīgais lēmums pasargā bērnu no potenciālām briesmām
Laima slimība kļūst arvien izplatītāka. Taču tās simptomus ne vienmēr ir viegli pamanīt

Rīgas ZOO Ludvigs mīt kopā ar četrpirkstu tamandua meiteni Annu, kā arī zeltaino lauvtamarīnu saimi un vienu Ziemeļbrazīlijas kalitriksu. Šajā rosīgajā kompānijā vienmēr notiek kas interesants, taču maltītes laikā Ludvigs ir pilnībā aizņemts ar skudru medībām.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ja nakts būs nemierīga, kāda būs diena? Laika prognoze trešdienai
Šodien Zemi pārņem 5 ballu magnētiskā vētra: kā pasargāt savu veselību
VIDEO. Mazs, bet varonīgs! Suns patriec lāci, kas ielavījies mājā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.