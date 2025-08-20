VIDEO. Skudrulācis bez zobiem – kā Ludvigs tiek pie maltītes? 0
Rīgas ZOO iemītnieks Ludvigs ir četrpirkstu tamandua – Dienvidamerikas skudrlāču dzimtas pārstāvis, kura ēdienkarte savvaļā sastāv no skudrām un termītiem. Šie dzīvnieki neatsakās arī no bišu ligzdu uzlaušanas, lai tiktu pie medus.
Zoodārza publicētajā video redzams, kā Ludvigs ar savu garo purniņu un lipīgo mēli prasmīgi notiesā skudras. Interesanti, ka tamandua nav zobu – barību, līdzīgi kā putni, viņi samaļ ar īpaši pielāgotu kuņģi.
Ludvigam ir arī iespaidīgi nagi, kas palīdz uzplēst kukaiņu ligzdas. Lai tos nebojātu, ejot viņš balstās uz priekšķepu ārmalām. Savvaļā šie nagi kalpo ne tikai barības iegūšanai, bet arī aizsardzībai pret plēsējiem.
Rīgas ZOO Ludvigs mīt kopā ar četrpirkstu tamandua meiteni Annu, kā arī zeltaino lauvtamarīnu saimi un vienu Ziemeļbrazīlijas kalitriksu. Šajā rosīgajā kompānijā vienmēr notiek kas interesants, taču maltītes laikā Ludvigs ir pilnībā aizņemts ar skudru medībām.