FOTO: Pexels.com

Pēc vakariņām izsmalcinātā restorānā ģimenes dzīve pārvēršas murgā, jo visi pēc kārtas saslimst 0

LA.LV
12:02, 3. oktobris 2025
Stāsti Pieredze

Aptuveni 20 cilvēki, kuri apmeklēja augstākās klases restorānu laikā no 25. līdz 27. septembrim, tika hospitalizēti. Tomēr precīzs listeriozes uzliesmojuma cēlonis joprojām ir noslēpums, raksta lrytas.lt.

Reklāma
Reklāma
“Īstā dzīve sākas tikai pēc tam!” Cilvēki, kas piedzīvojuši nāvi atklāj, ko redzējuši viņsaulē – pieci patiesi stāsti 46
Kokteilis
Līderība vai kaislīgums? Uzzini, ko par tevi atklāj tava vārda pirmais burts
Veselam
Dzīvo ilgāk un jūties jaunāks: 8 ikdienas paradumi, kas glābj no priekšlaicīgas novecošanās un sirds problēmām
Lasīt citas ziņas

“Es tur biju ceturtdienas vakarā kopā ar trim ģimenes locekļiem. Mēs kādu laiku nebijām redzējušas viena otru un mums bija plāni nedēļas nogalei,” sacīja sieviete, kura ēda restorānā “Coco & Carmen” Stokholmā.

Kā Zviedrijas presei pastāstīja sieviete, kura nevēlējās atklāt savu vārdu, četri ģimenes locekļi saslima viens pēc otra.

CITI ŠOBRĪD LASA
Palīdzība vai resursu izšķērdēšana? Sabiedrībā uzvirmo strīdi par palīdzību Ukrainai
Mājas
Skrien prom un saskrāpē saimnieku: kāpēc lielākajai daļai kaķu ir tik ļoti bail no ūdens?
Kokteilis
Līderība vai kaislīgums? Uzzini, ko par tevi atklāj tava vārda pirmais burts

“Divām no mums bija klasiski simptomi, kādi ir tad, kad saindējas ar pārtiku. Pārējiem bija vairāk gripai līdzīgi simptomi, bet mums visiem bija drudzis. Man bija vissliktākās galvassāpes manā dzīvē. Man nekad dzīvē nav bijušas šādas galvassāpes, un es dienām ilgi nevarēju piecelties no gultas,” sūdzējās sieviete, kura nedēļas nogali pavadīja ieslēgusies savā mājā ar diviem bērniem.

“Tagad es brīnos, kāpēc es uzreiz neizsaucu ātro palīdzību,” viņa paskaidroja.

Stokholmas reģiona infekcijas slimību ārsta vietnieks Andreass Džeks mudināja visus restorāna viesus, kuriem parādās tādi simptomi kā drudzis, vemšana, caureja, doties uz neatliekamās palīdzības nodaļu. Sieviete, kura domāja, ka tikko ir saindējusies ar pārtiku, uzrakstīja restorānam, kurā viņa bija pusdienojusi iepriekšējās sestdienas rītā.

“Es gribēju jūs brīdināt, lai vairāk cilvēku nesaslimtu,” viņa teica. Pēc stundas viņa atkal nosūtīja e-pastu un ziņoja, ka citam vakariņu viesim parādījušies simptomi — drebuļi un vemšana. Sestdienas pēcpusdienā viņa nosūtīja vēl vienu e-pastu: līdz tam laikam četri cilvēki jau bija slimi. Restorāna pārstāvji pateicās viņai par informāciju un lūdza ziņot par to Vides aizsardzības administrācijai.

“Tieši to es arī izdarīju. Es cerēju pasargāt citus. Bet šķiet, ka viņi turpināja pasniegt ēdienu, un arvien vairāk cilvēku saslima,” atzīmēja sieviete.

Listeriozi izraisa baktērijas, kas atrodamas augsnē, ūdenī un daudzu zīdītāju zarnās.

Pārtikas produkti, kas var saturēt šīs baktērijas, ir kūpināts un sālīts lasis, zilais un biezpiens, kā arī auksti gaļas izstrādājumi.

Arī termiski neapstrādāti dārzeņi var būt infekcijas avots. Riska grupā ietilpst grūtnieces, cilvēki, kas vecāki par 65 gadiem, un cilvēki ar novājinātu imūnsistēmu.

Reklāma
Reklāma

“Tāpēc ir dīvaini, ka mūs tas tik smagi skāra. Trīs no mums, kas pagājušajā ceturtdienā apmeklēja vakariņas, ir četrdesmitgadnieki un pilnīgi veseli,” brīnījās sieviete. Tiek uzskatīts, ka upuru ir vēl vairāk. Divām sievietēm, kuras ieradās Danderydas slimnīcā Stokholmā, reģistratūrā tika pateikts: “Nu, jums noteikti ir jābūt no Koko un Karmenas, Slimnīcas ārsti veica dažādas pārbaudes. “Viņi ir apjukuši, ka tiem, kas atnākuši, ir tik atšķirīgi simptomi, un viņi saka, ka nekad iepriekš neko tādu nav redzējuši,” sacīja Stokholmas iedzīvotājs.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
70 gadu jubileja beidzas ar traģēdiju – pensionārs iecienītā restorānā saindējas ar pārtiku un mirst
Veselam
Igaunijas ārsts brīdina: suši var radīt nopietnas veselības problēmas
8 izplatīti produkti, kas visbiežāk izraisa saindēšanos ar pārtiku
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.