Pēc vakariņām izsmalcinātā restorānā ģimenes dzīve pārvēršas murgā, jo visi pēc kārtas saslimst 0
Aptuveni 20 cilvēki, kuri apmeklēja augstākās klases restorānu laikā no 25. līdz 27. septembrim, tika hospitalizēti. Tomēr precīzs listeriozes uzliesmojuma cēlonis joprojām ir noslēpums, raksta lrytas.lt.
“Es tur biju ceturtdienas vakarā kopā ar trim ģimenes locekļiem. Mēs kādu laiku nebijām redzējušas viena otru un mums bija plāni nedēļas nogalei,” sacīja sieviete, kura ēda restorānā “Coco & Carmen” Stokholmā.
Kā Zviedrijas presei pastāstīja sieviete, kura nevēlējās atklāt savu vārdu, četri ģimenes locekļi saslima viens pēc otra.
“Divām no mums bija klasiski simptomi, kādi ir tad, kad saindējas ar pārtiku. Pārējiem bija vairāk gripai līdzīgi simptomi, bet mums visiem bija drudzis. Man bija vissliktākās galvassāpes manā dzīvē. Man nekad dzīvē nav bijušas šādas galvassāpes, un es dienām ilgi nevarēju piecelties no gultas,” sūdzējās sieviete, kura nedēļas nogali pavadīja ieslēgusies savā mājā ar diviem bērniem.
“Tagad es brīnos, kāpēc es uzreiz neizsaucu ātro palīdzību,” viņa paskaidroja.
Stokholmas reģiona infekcijas slimību ārsta vietnieks Andreass Džeks mudināja visus restorāna viesus, kuriem parādās tādi simptomi kā drudzis, vemšana, caureja, doties uz neatliekamās palīdzības nodaļu. Sieviete, kura domāja, ka tikko ir saindējusies ar pārtiku, uzrakstīja restorānam, kurā viņa bija pusdienojusi iepriekšējās sestdienas rītā.
“Es gribēju jūs brīdināt, lai vairāk cilvēku nesaslimtu,” viņa teica. Pēc stundas viņa atkal nosūtīja e-pastu un ziņoja, ka citam vakariņu viesim parādījušies simptomi — drebuļi un vemšana. Sestdienas pēcpusdienā viņa nosūtīja vēl vienu e-pastu: līdz tam laikam četri cilvēki jau bija slimi. Restorāna pārstāvji pateicās viņai par informāciju un lūdza ziņot par to Vides aizsardzības administrācijai.
“Tieši to es arī izdarīju. Es cerēju pasargāt citus. Bet šķiet, ka viņi turpināja pasniegt ēdienu, un arvien vairāk cilvēku saslima,” atzīmēja sieviete.
Listeriozi izraisa baktērijas, kas atrodamas augsnē, ūdenī un daudzu zīdītāju zarnās.
Arī termiski neapstrādāti dārzeņi var būt infekcijas avots. Riska grupā ietilpst grūtnieces, cilvēki, kas vecāki par 65 gadiem, un cilvēki ar novājinātu imūnsistēmu.
“Tāpēc ir dīvaini, ka mūs tas tik smagi skāra. Trīs no mums, kas pagājušajā ceturtdienā apmeklēja vakariņas, ir četrdesmitgadnieki un pilnīgi veseli,” brīnījās sieviete. Tiek uzskatīts, ka upuru ir vēl vairāk. Divām sievietēm, kuras ieradās Danderydas slimnīcā Stokholmā, reģistratūrā tika pateikts: “Nu, jums noteikti ir jābūt no Koko un Karmenas, Slimnīcas ārsti veica dažādas pārbaudes. “Viņi ir apjukuši, ka tiem, kas atnākuši, ir tik atšķirīgi simptomi, un viņi saka, ka nekad iepriekš neko tādu nav redzējuši,” sacīja Stokholmas iedzīvotājs.