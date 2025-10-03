Krievija ir gatava ar mums iesaistīties karadarbībā, bez NATO iztikt nevaram: ārpolitikas pētnieks atklāj satraucošu informāciju 0

Sandis Šrāders, Latvijas Ārpolitikas institūta vecākais pētnieks, Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” pauž, ka Latvija bez NATO palīdzības nav spējīga pilnai aizsardzībai.

Runājot par nesenajiem droniem Igaunijā, Šrāders pauž: “Lai Igaunija varētu pati risināt šādus jautājumus, viņai ir vajadzīgas kara lidmašīnas. Ja Igaunija nopērk vienu vai divus “F35″, tad viena gada Igaunijas aizsardzības budžets ir iztērēts, un nepietiek benzīnam un pilotu algām.”

Viņš turpina, sakot, ka mums ir jāapzinās, un, viņaprāt, mēs labi apzināmies, ka mēs nespējam sev nodrošināt pilnīgu gaisa aizsardzību. “Mēs nevaram iztikt bez NATO gaisa patrulēšanas. Es domāju, ka mums vajadzētu pāriet un kļūt pilnīgi skaidriem par to, kāda ir NATO misija šeit. Tai jābūt aizsardzības misijai, un tajā brīdī, kad ielido jebkurš iznīcinātājs no Krievijas, tam ir jābūt notriektam,” pauž ārpolitikas pētnieks.

Tas ir veids, kā mēs varam izvairīties, lai nākamajās “ZAPAD” mācībās šis scenārijs neatkārtotos. Šrāders pauž, ka mūsu pieeja pret Krieviju — acu pievēršana un nereaģēšana — novedīs pie vēl tālākas eskalācijas.

Ārpolitikas pētnieks min arī nākamo gadījumu, kad Krievijas iznīcinātāji lidoja tuvu Latvijas robežai. “Tas, ka Krievijas lidmašīnas lidoja slīpi, un, ka kādas raķetes viņiem ir piekabinātas apakšā, — tas ir signāls arī mums, ka Krievija ir gatava veikt militāras operācijas un iesaistīties karadarbībā,” pauž Šrāders.

