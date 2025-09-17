Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/LETA/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Putins uz ES nāks ar daudz spēcīgāku armiju! Eiropas Komisārs brīdina par sekām, ja Ukrainu neiekļaus mūsu aizsardzībā

LA.LV
13:51, 17. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Būtu “liela kļūda”, ja ES neintegrētu Ukrainu savā aizsardzības arhitektūrā, intervijā “Kyiv Independent” sacīja Eiropas Komisārs aizsardzības un kosmosa jautājumos Andrius Kubilius.

Veselam
5 pārtikas produkti, kuros ir vairāk Omega-3 nekā tradicionālajā lasī
Maģiski toņi: kura apģērba krāsa palīdz katrai zodiaka zīmei izskatīties vislabāk?
Polija aiztur divus jauniešu dronu incidenta lietā; vislielākais pārsteigums ir viņu pilsonības
Lasīt citas ziņas

“Ja patiešām pienāks tas, ko dēvē par X dienu, un Putins sāks agresiju pret mums, mums jāsaprot, ka viņš nāks ar kaujās rūdītu armiju, daudz spēcīgāku nekā tā bija 2022. gadā, ar spēju izmantot miljonus dronu,” teica Kubilius.

Krievija pēdējās dienās pastiprinājusi provokācijas pret ES austrumu dalībvalstīm. 10. septembrī Maskava pārkāpa Polijas gaisa telpu, kā rezultātā Varšava pirmo reizi trīs gadu laikā, kopš Krievijas pilna mēroga kara sākuma pret Ukrainu, notrieca Krievijas dronus savā teritorijā.

Krievijas eskalācija izraisīja kritiku no ES, NATO un vairākiem Rietumu līderiem. Šis solis pamudināja Ukrainu un Poliju sākt kopīgas dronu un pret-dronu sistēmu mācības, izmantojot Kijivas kara pieredzi.

“Un Eiropas kontinenta demokrātiskajā pusē mums ir tikai Ukrainas armija ar tādu pašu kaujās rūdītu kapacitāti. Un būtu liela kļūda no mūsu puses neatrast labāko veidu, kā iespējami ātri integrēt Ukrainas spējas, Ukrainas bruņotos spēkus un Ukrainas aizsardzības rūpniecību kādā jaunā aizsardzības arhitektūrā,” sacīja Kubilius.

Dažas dienas pēc nosodījuma par Polijas gaisa telpas pārkāpšanu Krievijas droni 13. septembrī atkal pārkāpa ES un NATO gaisa telpu, lidojot pāri Rumānijas teritorijai plaša mēroga uzlidojuma laikā Ukrainai.

“Tāpēc mēs sākam runāt un virzīsimies uz priekšu ar jaunu pieeju, ko dēvē par Eiropas Aizsardzības savienību,” sacīja Kubilius.

