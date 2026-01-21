“Putins vēlas parakstīt vienošanos!” Tramps tikko pieprasījis tikšanos ar Zelenski. Vai tiešām tuvojas kara beigas? 0
ASV prezidents Donalds Tramps sagaida tikšanos ar savu Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski Ekonomikas foruma Davosā malā, raksta dialog.ua.
ASV līderis Donalds Tramps ir paudis vēlmi tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, lai apspriestu miera plāna projektu. Baltā nama īpašnieks to sacīja uzrunā Pasaules ekonomikas forumā Davosā.
Savas runas laikā ASV prezidents paziņoja par kontaktiem ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un sacīja, ka viņš it kā vēlas parakstīt vienošanos.
Tramps arī sacīja, ka viņš pastāvīgi sazinās ar Zelenski. “Šodien mēs (ar Zelenski – red.) tiksimies, es ceru, ka viņš tagad ir šajā telpā. Viņš arī vēlas izbeigt šo karu,” sacīja Ovāla biroja vadītājs.
Turklāt savā runā ASV prezidents sacīja, ka jautājums par Krievijas kara izbeigšanu pret Ukrainu vispirms jārisina Eiropai, nevis Vašingtonai, norādot, ka Amerika ir ģeogrāfiski tālu no šiem notikumiem.
Jāatzīmē, ka šobrīd nav oficiālas informācijas par Zelenska iespējamo vizīti Davosā. Dienu iepriekš Ukrainas līderis sacīja, ka neplāno apmeklēt Ekonomikas forumu. Savukārt Ukrainas žurnāliste Jūlija Zabelina raksta, ka valsts vadītājs joprojām var mainīt savus plānus un ierasties Davosā.