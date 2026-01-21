Foto: Scanpix/REUTERS; AFP/LETA

“Putins vēlas parakstīt vienošanos!” Tramps tikko pieprasījis tikšanos ar Zelenski. Vai tiešām tuvojas kara beigas? 0

LA.LV
17:31, 21. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps sagaida tikšanos ar savu Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski Ekonomikas foruma Davosā malā, raksta dialog.ua.

Veselam
Esi piesardzīgs!12 iemīļoti pārtikas produkti, kas var nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai
Kokteilis
Viņas ir kā vīns! 4 zodiaka zīmes, kuru sievietes ar gadiem kļūst tikai valdzinošākas
Ja izcelsies Trešais pasaules karš pret Krieviju, šeit, Eiropā, konfiscēs pilsoņu īpašumus 59
Lasīt citas ziņas

ASV līderis Donalds Tramps ir paudis vēlmi tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, lai apspriestu miera plāna projektu. Baltā nama īpašnieks to sacīja uzrunā Pasaules ekonomikas forumā Davosā.

Savas runas laikā ASV prezidents paziņoja par kontaktiem ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un sacīja, ka viņš it kā vēlas parakstīt vienošanos.

CITI ŠOBRĪD LASA
Mamikins rosina vērst “Orešņik” raķetes pret Latviju: “Lai viņi mirst, jānodrošinās ar popkornu un jāvēro”
Pašvaldības policija Mežaparkā ierodas uz ugunsgrēka izsaukumu, taču pagrabā atklāj ko interesantu
Karostā kāds zēns ielūzt ledū: viņam palīgā steidz drosmīgi draugi un pašvaldības policisti

Tramps arī sacīja, ka viņš pastāvīgi sazinās ar Zelenski. “Šodien mēs (ar Zelenski – red.) tiksimies, es ceru, ka viņš tagad ir šajā telpā. Viņš arī vēlas izbeigt šo karu,” sacīja Ovāla biroja vadītājs.

Turklāt savā runā ASV prezidents sacīja, ka jautājums par Krievijas kara izbeigšanu pret Ukrainu vispirms jārisina Eiropai, nevis Vašingtonai, norādot, ka Amerika ir ģeogrāfiski tālu no šiem notikumiem.

Jāatzīmē, ka šobrīd nav oficiālas informācijas par Zelenska iespējamo vizīti Davosā. Dienu iepriekš Ukrainas līderis sacīja, ka neplāno apmeklēt Ekonomikas forumu. Savukārt Ukrainas žurnāliste Jūlija Zabelina raksta, ka valsts vadītājs joprojām var mainīt savus plānus un ierasties Davosā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Tas, iespējams, ir lielākais paziņojums, ko esmu izteicis!” Katrs nākamais Trampa solis ir nesaprotamāks par iepriekšējo
TV24
“Grenlande ir tests!” Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ziemele norāda, ka 2026. gads būs grūts
“ASV prezidents ir smagi garīgi slims, un tas apdraud mūsu visu dzīvības” – pasaulē izskan bažas par Trampa piemērotību prezidenta amatam
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.