Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/Mark Schiefelbein

“Tas, iespējams, ir lielākais paziņojums, ko esmu izteicis!” Katrs nākamais Trampa solis ir nesaprotamāks par iepriekšējo 0

LETA
16:58, 21. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņoja, ka neizmantos spēku, lai pārņemtu kontroli pār Grenlandi, taču uzstāja, ka ASV jābūt tās “īpašniekiem”.

Veselam
Esi piesardzīgs!12 iemīļoti pārtikas produkti, kas var nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai
Kokteilis
Viņas ir kā vīns! 4 zodiaka zīmes, kuru sievietes ar gadiem kļūst tikai valdzinošākas
Domes deputāts Brēmanis pulksten 2 naktī iesniedz budžeta priekšlikumu, kas sasmīdina visu Latviju 1
Lasīt citas ziņas

“Mēs, iespējams, neko nedabūsim, ja vien es neizlemšu izmantot pārmērīgu spēku, kur mēs, atklāti sakot, būtu neapturami, bet es to nedarīšu. Labi. Tagad visi saka: ak, labi. Tas, iespējams, ir lielākais paziņojums, ko esmu izteicis, jo cilvēki domāja, ka es pielietošu spēku,” Tramps sacīja Pasaules ekonomikas forumā Davosā.

“Man nav jāizmanto spēks. Es nevēlos izmantot spēku. Es neizmantošu spēku,” sacīja Tramps.

CITI ŠOBRĪD LASA
Karostā kāds zēns ielūzt ledū: viņam palīgā steidz drosmīgi draugi un pašvaldības policisti
Paskatīsimies, kas no tā iznāks! Tramps vēršas pie Putina, aicinot viņu izdarīt kādu ļoti svarīgu lietu
Horoskopi 23. janvārim. Šodien esi piesardzīgs ar spriedumiem par citiem

Vienlaikus viņš pieprasīja tūlītējas sarunas par Grenlandes pāriešanu ASV īpašumā.

“Tikai ASV var aizsargāt šo milzu zemes masu, šo milzu ledus gabalu, attīstīt to un uzlabot,” norādīja Tramps. “Tas ir iemesls, kāpēc es cenšos nekavējoties uzsākt sarunas, lai vēlreiz apspriestu Grenlandes nonākšanu ASV īpašumā.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Grenlande ir tests!” Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ziemele norāda, ka 2026. gads būs grūts
“ASV prezidents ir smagi garīgi slims, un tas apdraud mūsu visu dzīvības” – pasaulē izskan bažas par Trampa piemērotību prezidenta amatam
“To Mieriņu galvenais turēt pa gabalu no narkotikām,” ļaudis soctīklos metas nopelt Saeimas priekšsēdētājas paraksta izmēģinājumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.