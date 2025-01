Foto: Pexels

Alīna Voronova, emocionālās veselības konsultante / Spīgana

Putni lielākoties ir lidoņi, tāpēc pieder Gaisa stihijai. Gaisa stihija savukārt ir tā, kas atbild par mūsu prāta stāvokli, kā arī komunikāciju, informācijas apmaiņu.

Šķiet, ar tiem saistītās zīmes mēs pārzinām labāk nekā citas – visi taču zina, ka:

pūce ir gudrības simbols,

zīlītes parādīšanās uz palodzes vēsta par jaunu ziņu pienākšanu,

stārķis nes bērnus,

savukārt balta dūja vai balodis – miera un izlīguma vēsti,

un gaiļa dziesma nakts tumšākajā stundā liek atkāpties visam nelabajam.

Zīmīgas tikšanās ar putniem pirmām kārtām norāda uz tēmām par mūsu idejām, priekšstatiem, pārliecībām, arī prāta radītiem aprobežojumiem.

Skaidrs, ka ir arī izņēmumi: piemēram, nelidojošie putni – strauss, pingvīns –, tiem zīmju valodā vairāk saistība ar Zemes stihiju – praktiskiem, piezemētiem jautājumiem. Turklāt strauss dzīvo tuksnesī, kur ļoti aktīva Uguns stihija, bet pingvīns meklē sev iztiku ūdenī – zīmju valodā tas atbilst emociju sfērai.

Par zīmīgu var uzskatīt ne vien sastapšanos ar putniem dzīvē, bet arī sapņus, kur tie parādās, spilgtus, acīs krītošus attēlus vai video sižetus.

Kā saprast, vai šī ir vai nav zīmīga sastapšanās?

Zīme – Manas sajūtas

Jebkura spēcīga emocija, pozitīva vai negatīva, liecina, ka tur kaut kas ir, tomēr īpaši es gribu izcelt trīs – Pārsteigumu, Ziņkārību, Interesi. Turpretī ikdienišķa, paredzama tikšanās, visticamāk, nekādu zīmīgumu nesatur.

Piemērs: Vārnas un kovārņi ir ļoti tipiski pilsētas ielu un debesu iemītnieki, taču, kad tiešsaistes konsultācijas laikā es satrūkos no klauvējiena pie loga – aiz aizkariem uz palodzes sēdēja vārna un zinātkāri ielūkojās manā kabinetā –, šeit bija vietā atcerēties, ka vārnas un kraukļi ir senču gudrības un karmas aizgādņa Saturna vēstneši, tāpēc, veidojot sistēmisko izkārtojumu klientei, pievērsāmies šīm tēmām un nonācām pie daudz dziļākiem cēloņiem un sekām, nekā sākotnēji šķita.

Zīme – Laiks un vieta

Viss, kas notiek pēkšņi, netipiski, pievērš tavu uzmanību. Tāpat ļoti daudz ko mums pačukst priekšā tikšanās, kas notiek mums zīmīgās dienās – dzimšanas, vārda, sākot jaunu ciklu un noslēdzot veco (piemēram, līguma parakstīšana, pēdējā darba diena u. tml.).

Piemērs: Zīlīte barotavā, kuru pastāvīgi papildini ar graudiem, pīles parka dīķī – ikdienišķi. Pīle, kas ved aiz sevis bērnus, šķērsojot tev ceļu negaidītā vietā, liekot tev piebremzēt auto, – tā jau ir zīme par to, ka ir pienācis brīdis pievērsties ģimenes lietām un attiecībām ar atvasēm.

Zīme – Pierasts vai eksotisks

Tikšanās ar šai vietai raksturīgu, tev labi pazīstamu putnu var kļūt zīmīga papildu apstākļu dēļ, savukārt tikšanās ar putnu, ko agrāk neesi redzējusi (iespējams, pat nezini, kā to sauc) – tas aicina būt vērīgai, jo dzīve piedāvā jaunu pavērsienu, jaunas iespējas (atceramies, ka zīmju valodā, tāpat kā citās dzīves jomās, darbojas 80/20 princips – 80% zīmju ir mums labvēlīgas, pārējās 20% ir brīdinājumi, aicinājums būt vērīgam. Tāpēc, meklējot informāciju, vispirms skatāmies cauri visu pieejamo pozitīvo un tikai pēc tam, ja sirds kļūst nemierīga, raugāmies uz negatīvajiem aspektiem).

Mežā, brīvā dabā mītošie putni / pilsētas, māju putni, putni, kas tiek turēti nebrīvē – otrie vairāk runā par tiem uzvedības modeļiem, situācijām, kuras mēs par sevi zinām, apzināmies – mūsu piejaucētais es. Savvaļā dzīvojošie putni un zvēri vairāk liecina par to, ka Zemapziņā ir sakustējusies kāda programma – mūs sagaida tikšanās ar iepriekš neiepazītu, dziļi zemapziņā mītošu sava es aspektu.

Ja meklēsi informāciju par putnu simbolisko nozīmi, iesaku meklētājā ierakstīt putna nosaukumu angliski (google palīdzēs iztulkot) un klāt pielikt vēl trīs vārdus Animal spirit guide (dzīvnieks – garīgais pavadonis).

Piemērs: TAS UZ NAUDU. Pirms padaudz gadiem, vēl strādājot algotā darbā, devos komandējumā uz Portugāli. Atgriežoties mājās, man bija jāsaņem bankas lēmums par kredīta piešķiršanu, lai iegādātos dzīvokli vecākiem.

Tā sanāca, ka šajā braucienā divreiz trāpījos zem lielo sudrabkaiju artilērijas – pirmoreiz kaijas ķēzījiens trāpīja auto, kurā es sēdēju blakus vadītājam. Tas bija ļoti bagātīgs trāpījums, un zīmīgi, ka vējstikls un mašīnas sāns bija iezīmēts tikai no manas sēdvietas puses, bet vadītāja pusē – ne kripatas.

Otrais gadījums pēc pāris dienām bija vēl kuriozāks. Devos uz restorānu okeāna piekrastē. Tas bija februāris, kamēr Latvijā sals -17, tur +17 grādi. Tāpēc ar sevišķi lielu prieku izlēmu paēst pusdienas terasē, svaigā gaisā. Man tika atnests ļoti skaisti servēts ēdiens – fotografēju visu, kas apkārt – skaisto šķīvi, skaisto okeānu, skaisto kaiju, kas vēroja mani no terases nožogojuma staba. Pēc brīža kaija cēlās spārnos, un nākamajā mirklī man virsū un apkārt no gaisa šķīda megaķēzis… Tas skāra visu ~1,5 m diametrā – galdiņu, krēslu, man no pleca kaut kas pilēja, grīdu man apkārt. Vienīgais, kas neticamā kārtā palika neskarts, bija mana galva un šķīvis, kur joprojām bija apmēram puse no porcijas. Visvairāk man palika prātā viesmīles seja, kad viņa iznāca terasē ar profesionālo jautājumu, vai viss kārtībā, – meitenei drebēja lūpas un, šķiet, šoks no redzētā bija vēl lielāks nekā man. Es, vairs pat nevaldīdama smieklus, devos dāmistabā savest kārtībā savu izskatu. Šķiet, notikušā kompensācijai restorāns uzsauca man desertu. Lieki piebilst, ka kredītu es dabūju!

Nekad, ne pirms, ne pēc tam es vairs neesmu piedzīvojusi tādu uzlidojumu, kā arī ņēmusi tik lielu aizdevumu. Pēc tam ar Simorona prakšu palīdzību mūsu ģimene nodrošinājās, ka to atdodam nevis plānotajos 20 gados, bet vien 3,5. Bet tas jau ir cits stāsts.