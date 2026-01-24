Foto: Scanpix/AP Photo/LETA

Radikālas pārmaiņas Vašingtonā: ASV aizsardzības stratēģija vairs nekoncentrējas uz Krieviju un Ķīnu 0

LA.LV
20:36, 24. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Pentagons publiskojis jauno ASV Nacionālās aizsardzības stratēģiju, kas iezīmē būtiskas pārmaiņas Vašingtonas drošības un ārpolitikas prioritātēs.

Kokteilis
FOTO. “Muzikālās bankas” vadītājās kleita vēl nav nekas: vai atceries šos drosmīgos latviešu slavenību tērpus?
Kokteilis
Atlaišana, naudas un veselības problēmas: kuras zodiaka zīmes šogad būs vislielākās zaudētājas?
Kokteilis
Skorpioni perfekcionisti, bet Zivis – netīro krūžu karalienes: nekārtīgāko zodiaka zīmju tops
Lasīt citas ziņas

Dokuments skaidri norāda uz fokusa maiņu – galvenā uzmanība turpmāk tiek pievērsta ASV teritorijas un ietekmes aizsardzībai Rietumu puslodē, kamēr Krievijai atvēlēta salīdzinoši ierobežota loma, vēsta Politico.

Šī pieeja iezīmē asu pagriezienu, salīdzinot ar iepriekšējām administrācijām, tostarp arī Donalda Trampa pirmo prezidentūras periodu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pārsteigums! Judzis pēc 2 gadu pārtraukuma atkal uz skatuves Latvijā; viņš pievienojies slavenai apvienībai
Kokteilis
Magones Liedeskalnas bijušais mīlnieks viņas grāmatas atvēršanas svētkos bildinās citu slavenību. Kura ir laimīgā?
Kokteilis
Zināms, kurš radījis, iespējams, 2026. gada apspriestāko kleitu

Panamas kanāls un Grenlande – prioritāšu augšgalā

Stratēģijā uzsvērts, ka iepriekšējās ASV administrācijas esot nepietiekami aizstāvējušas valsts stratēģiskās intereses, kā rezultātā radies risks zaudēt ietekmi tādos nozīmīgos punktos kā Panamas kanāls un Grenlande.

Jaunais dokuments rosina atteikties no plašiem, globāliem mērķiem un koncentrēties uz konkrētiem uzdevumiem, kas tieši ietekmē ASV drošību un intereses.

Ķīna un Eiropa – paliek otrajā plānā

Atšķirībā no iepriekšējām stratēģijām, kurās Ķīna tika definēta kā galvenais ilgtermiņa izaicinājums, jaunajā dokumentā uzsvars tiek likts mazāk uz tās ierobežošanu un vairāk uz diplomātiju un tieša konflikta novēršanu.

Vienlaikus ASV saglabās militāro klātbūtni Klusā okeāna reģionā, lai atturētu iespējamu eskalāciju.

Arī Eiropas nozīme jaunajā stratēģijā ir mazināta. Pentagons atzīst kontinenta lomu, tomēr norāda, ka Eiropas daļa pasaules ekonomikā samazinās, kas ietekmē arī tās stratēģisko nozīmi.

ASV sola turpināt sadarbību ar Eiropas partneriem, vienlaikus prioritāti piešķirot savas teritorijas aizsardzībai.

Dokumentā uzsvērts arī, ka Vašingtona vairs nav gatava atteikties no ietekmes Rietumu puslodes stratēģiskajos reģionos, tostarp Meksikas līcī, lai gan konkrēti rīcības soļi šajā virzienā netiek detalizēti.

Krievija, Irāna un Ziemeļkoreja stratēģijā minētas kā potenciāli drošības izaicinājumi, tomēr tām pievērsta ievērojami mazāka uzmanība nekā iepriekšējos Pentagona dokumentos.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ārkārtas situācija, atcelti avioreisi un bieza sniega sega: ASV vētra uzņem apgriezienus
“Putina raķetes trāpīja ne tikai ukraiņiem…” Miera sarunas Abū Dabī uz izjukšanas robežas
“Viņi par to samaksāja augstāko cenu.” Latvijas amatpersonas asi reaģē uz Trampa izteikumiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.