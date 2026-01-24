Radikālas pārmaiņas Vašingtonā: ASV aizsardzības stratēģija vairs nekoncentrējas uz Krieviju un Ķīnu 0
Pentagons publiskojis jauno ASV Nacionālās aizsardzības stratēģiju, kas iezīmē būtiskas pārmaiņas Vašingtonas drošības un ārpolitikas prioritātēs.
Dokuments skaidri norāda uz fokusa maiņu – galvenā uzmanība turpmāk tiek pievērsta ASV teritorijas un ietekmes aizsardzībai Rietumu puslodē, kamēr Krievijai atvēlēta salīdzinoši ierobežota loma, vēsta Politico.
Šī pieeja iezīmē asu pagriezienu, salīdzinot ar iepriekšējām administrācijām, tostarp arī Donalda Trampa pirmo prezidentūras periodu.
Panamas kanāls un Grenlande – prioritāšu augšgalā
Stratēģijā uzsvērts, ka iepriekšējās ASV administrācijas esot nepietiekami aizstāvējušas valsts stratēģiskās intereses, kā rezultātā radies risks zaudēt ietekmi tādos nozīmīgos punktos kā Panamas kanāls un Grenlande.
Jaunais dokuments rosina atteikties no plašiem, globāliem mērķiem un koncentrēties uz konkrētiem uzdevumiem, kas tieši ietekmē ASV drošību un intereses.
Ķīna un Eiropa – paliek otrajā plānā
Atšķirībā no iepriekšējām stratēģijām, kurās Ķīna tika definēta kā galvenais ilgtermiņa izaicinājums, jaunajā dokumentā uzsvars tiek likts mazāk uz tās ierobežošanu un vairāk uz diplomātiju un tieša konflikta novēršanu.
Arī Eiropas nozīme jaunajā stratēģijā ir mazināta. Pentagons atzīst kontinenta lomu, tomēr norāda, ka Eiropas daļa pasaules ekonomikā samazinās, kas ietekmē arī tās stratēģisko nozīmi.
Dokumentā uzsvērts arī, ka Vašingtona vairs nav gatava atteikties no ietekmes Rietumu puslodes stratēģiskajos reģionos, tostarp Meksikas līcī, lai gan konkrēti rīcības soļi šajā virzienā netiek detalizēti.
Krievija, Irāna un Ziemeļkoreja stratēģijā minētas kā potenciāli drošības izaicinājumi, tomēr tām pievērsta ievērojami mazāka uzmanība nekā iepriekšējos Pentagona dokumentos.
