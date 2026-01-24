Ārkārtas situācija, atcelti avioreisi un bieza sniega sega: ASV vētra uzņem apgriezienus 0
Jau vakar LA.LV portālā vēstījām, ka ASV tuvojas biedējoša vētra, kas, kā prognozē speciālisti, var kļūt par vienu no postošākajiem cikloniem pēdējo gadu laikā.
Vairāk nekā 240 miljoni cilvēku vairāk nekā 40 štatos ir gaidāmās vēsturiskās ziemas vētras ceļā. Prognozēts, ka tā var atnest spēcīgus sniegputeņus, apledojumu un radīt masveida traucējumus satiksmē un elektroapgādē.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, tad spēcīgas ziemas vētras dēļ ASV nedēļas nogalē atcelti vairāk nekā 10 000 plānoto avioreisu.
Vētra virzās no Teksasas uz ziemeļaustrumiem, un meteorologi no Vašingtonas līdz Bostonai prognozē līdz 30 centimetriem biezu sniega segu.
Sestdienas rītā visā valstī tika ziņots par vairāk nekā 95 000 elektroapgādes traucējumu, no tiem aptuveni 36 000 konstatēti Teksasā un vēl 10 000 Virdžīnijā.
Gubernatori vairāk nekā desmit štatos izsludinājuši ārkārtas situāciju vai brīdinājumus par gaidāmajiem skarbajiem laikapstākļiem. Amatpersonas aicinājušas cilvēkus palikt mājās un bez lielas vajadzības nekur nedoties.
Elektroapgādes uzņēmumi jau laikus gatavojas iespējamajiem elektrības pārrāvumiem apledojušo līniju un koku dēļ.
Federālā valdība tur gatavībā gandrīz 30 meklēšanas un glābšanas komandas un teritorijām, kuras vētra šķērsos, piegādāti vairāk nekā septiņi miljoni maltīšu, 600 000 segu un 300 ģeneratori.