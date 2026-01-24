Foto: Scanpix/REUTERS; AFP/LETA

“Putina raķetes trāpīja ne tikai ukraiņiem…” Miera sarunas Abū Dabī uz izjukšanas robežas 119

14:50, 24. janvāris 2026
Ukrainas Ārlietu ministrija paziņoja, ka sarunas ar Krieviju Abū Dabī ir uz izjukšanas robežas. 2026. gada 23. un 24. janvārī Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētā Abū Dabī notiek pirmā trīspusējā tikšanās starp Ukrainu, Amerikas Savienotajām Valstīm un Krieviju, kuras mērķis ir panākt vienošanos par kara izbeigšanu.

Tomēr Krievijas okupācijas armijas masveida Ukrainas infrastruktūras bombardēšana no gaisa 24. janvāra naktī var nopietni apdraudēt šīs miera sarunas. Par to soctīklos paziņoja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.

Ministrs norādīja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins devis pavēli veikt gaisa triecienus Ukrainai tieši laikā, kad Ukrainas delegācija miera sarunu ietvaros Apvienotajos Arābu Emirātos tikās ar ASV un Krievijas pārstāvjiem.

“Putina raķetes trāpīja ne tikai ukraiņiem, bet arī sarunām. Krievija turpina civiliedzīvotāju genocīdu. Šis barbariskais noziegums vēlreiz pierāda, ka Putina vieta ir uz apsūdzēto sola starptautiskā tribunālā,” uzsvēra Sibiha.

Atgādinām, ka 24. janvārī Krievijas armija veica plašus gaisa triecienus pret civilo infrastruktūru dažādos Ukrainas reģionos. Uzbrukumu rezultātā cieta civiliedzīvotāji, tika bojātas dzīvojamās ēkas un pārtraukta elektroenerģijas padeve.

Saskaņā ar Ukrainas puses sniegto informāciju ienaidnieks uzbruka, izmantojot vairāk nekā 370 dažāda tipa bezpilota lidaparātus un 21 raķeti. Kijevā gandrīz 6000 daudzdzīvokļu ēku atkārtoti palika bez apkures, lielākoties pilsētas kreisajā krastā. Ziņots arī par ūdensapgādes traucējumiem.

Čerņihivas apgabalā Krievijas uzbrukumos tika bojāta būtiska enerģētikas infrastruktūra, kā rezultātā gandrīz visā Čerņihivas pilsētā – simtiem tūkstošu iedzīvotāju – tika pārtraukta elektroapgāde.

Sarunas Abū Dabī

23. janvārī Abū Dabī sākās trīspusējas sarunas par kara izbeigšanu, kurās piedalās Ukraina, ASV un Krievija. Tās ir pirmās miera konsultācijas šādā formātā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.

Ukrainas delegāciju vada Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs, ASV delegāciju — Stīvens Vitkofs, bet Krievijas delegāciju — Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GRU) vadītājs Igors Kostjukovs.

Prezidents Volodimirs Zeļenskis iepriekš norādījis, ka Abū Dabī katra puse iesniegs savu redzējumu par Krievijas īslaicīgi okupēto Ukrainas teritoriju nākotni. Viņš vairākkārt uzsvēris, ka Kijiva nekad juridiski neatzīs okupētās teritorijas par Krievijas sastāvdaļu, jo tas būtu pretrunā Ukrainas konstitūcijai.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

