Sankcijas pret Irānu varētu tikt atceltas, taču ir viens būtisks nosacījums
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija pieļauj iespēju nākotnē mīkstināt daļu Irānai noteikto sankciju, taču tas būs atkarīgs no Teherānas turpmākās rīcības. Par šādu iespēju piektdien ekonomikas forumā Kalifornijā izteicās ASV finanšu ministrs Skots Besents, vienlaikus norādot, ka Vašingtona nepieciešamības gadījumā var arī pastiprināt spiedienu uz Irānu.
“Redzēsim,” sacīja ministrs, atbildot uz jautājumu, vai ASV turpinās finanšu un ekonomisko embargo pret Irānu.
Besents teica runu Reigana Nacionālajā ekonomikas forumā Simivalijā, bet pēc tam piedalījās jautājumu un atbilžu sesijā.
Besents piebilda, ka būs “kritēriji, kas Irānas režīmam būs jāizpilda” jebkuras vienošanās ietvaros, kurā paredzēti sankciju atvieglojumi.
Tomēr Trampa administrācija varētu pastiprināt sankcijas, ja vienošanās netiks panākta drīzumā, piebilda ministrs.
Irāna pakļauta smagām ekonomiskām sankcijām, kopš Tramps pirmās prezidentūras laikā izstājās no starptautiskās vienošanās, kas paredzēja Irānas kodolprogrammas ierobežojumus.
Teherāna uzstājīgi pieprasa sankciju atvieglojumus kā vienu no nosacījumiem, lai panāktu vienošanos ar ASV.