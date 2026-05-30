Foto: Arezoo/MEI/SIPA

Sankcijas pret Irānu varētu tikt atceltas, taču ir viens būtisks nosacījums 0

Pievieno LA.LV
LETA
14:32, 30. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija pieļauj iespēju nākotnē mīkstināt daļu Irānai noteikto sankciju, taču tas būs atkarīgs no Teherānas turpmākās rīcības. Par šādu iespēju piektdien ekonomikas forumā Kalifornijā izteicās ASV finanšu ministrs Skots Besents, vienlaikus norādot, ka Vašingtona nepieciešamības gadījumā var arī pastiprināt spiedienu uz Irānu.

Mājas
Zagļi mēdz atstāt slepenas zīmes pirms ielaušanās: lūk, kā saprast, ka jūsu mājokli novēro garnadži
Kokteilis
Astrologi nosauc jūnija lielākos veiksminiekus – viņiem nebūs jāuztraucas ne par naudas trūkumu, nedz arī mīlestības likstām
Kokteilis
Cilvēki bez sirdsapziņas! 3 zodiaka zīmes, kuru pārstāvji visbiežāk nodod un sāpina citus
Lasīt citas ziņas

“Redzēsim,” sacīja ministrs, atbildot uz jautājumu, vai ASV turpinās finanšu un ekonomisko embargo pret Irānu.

Besents teica runu Reigana Nacionālajā ekonomikas forumā Simivalijā, bet pēc tam piedalījās jautājumu un atbilžu sesijā.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Palikusi viena pēc partnera bojāejas: Ukrainā labdari steidz palīgā stārķu mammai, kura pašaizliedzīgi sargā olas
Kokteilis
“Netērējiet savus pirkstus un laiku.” Lauris Reiniks komentē ažiotāžu ap “Lidl” reklāmu.
Igaunija uz robežas izvieto dronu noteikšanas sistēmas – NATO austrumu flangs stiprina aizsardzību
“Viss, kas tiks atcelts, tiks atcelts lēnām,” sacīja ministrs.

Besents piebilda, ka būs “kritēriji, kas Irānas režīmam būs jāizpilda” jebkuras vienošanās ietvaros, kurā paredzēti sankciju atvieglojumi.

Tomēr Trampa administrācija varētu pastiprināt sankcijas, ja vienošanās netiks panākta drīzumā, piebilda ministrs.

Irāna pakļauta smagām ekonomiskām sankcijām, kopš Tramps pirmās prezidentūras laikā izstājās no starptautiskās vienošanās, kas paredzēja Irānas kodolprogrammas ierobežojumus.

Teherāna uzstājīgi pieprasa sankciju atvieglojumus kā vienu no nosacījumiem, lai panāktu vienošanos ar ASV.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Venss: ASV un Irāna panākušas progresu sarunās par pamiera pagarināšanu
ASV veikušas jaunus triecienus Irānā – amatpersonas atklāj, kāds bija uzbrukumu mērķis
VIDEO. Gazā nogranduši vairāki sprādzieni: Izraēla paziņo par svarīga “Hamās” līdera nogalināšanu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.