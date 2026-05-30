"Valstī ir nevienam nevajadzīgi bērni." Tiesībsardze atklāti runā par realitāti, kuru daudzi negrib pamanīt
Tiesībsardze Karina Palkova TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” komentēja vardarbības problēmas skolās un situāciju ar bērniem, kuri nonākuši ārpus sistēmas. Viņa uzsvēra, ka skolās nonāk bērni no ģimenēm, kur vardarbība bijusi pieņemama, taču vienlaikus valsts nedrīkst ignorēt arī pārējo bērnu tiesības uz drošu vidi.
Palkova norādīja, ka skolām jau šobrīd normatīvie akti paredz pienākumu strādāt ar vardarbīgiem bērniem, piesaistīt psihologus un nepieciešamības gadījumā organizēt mācības atsevišķās telpās.
Tomēr praksē tas nemaz neesot iespējams, jo skolām trūkst cilvēkresursu, telpu un finansējuma. “Man nav skaidrs, kāpēc likumā rakstīt to, ko nevar izpildīt,” sacīja tiesībsardze.
Viņa uzsvēra, ka nedrīkst pieļaut situāciju, kur viens agresīvs bērns izjauc visu mācību procesu un cieš pārējie skolēni. Vienlaikus Palkova pievērsa uzmanību vēl nopietnākai problēmai – bērniem, kurus neviena sistēma vairs nevēlas uzņemt.
“Mums ir nevienam nevajadzīgi bērni,” viņa atzina.
Pēc tiesībsardzes teiktā, Latvijā ir bērni ar smagiem uzvedības un psihiska rakstura traucējumiem, no kuriem atsakās gan pašvaldības, gan skolas. Viņa minēja arī konkrētu gadījumu, kad bērnu neuzņem neviena izglītības iestāde.
Palkova uzskata, ka valstij ir jāuzņemas atbildība arī par šādiem bērniem un sabiedrībai beidzot jārunā atklāti par to, kā risināt šādas situācijas. “Tas nav arguments, ka bērns ir sarežģīts, tāpēc neviens par viņu nerūpēsies,” uzsvēra tiesībsardze.
