Mākoņi, lietus un vietām arī pērkons: kāds laiks gaidāms svētdien?
Svētdien Latvijā dominēs mākoņains laiks, un daudzviet debesis klās bieza mākoņu sega. Lai gan gaisa temperatūra vietām pakāpsies līdz +18 grādiem, atsevišķos reģionos iespējams īslaicīgs lietus un pat pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Svētdien rietumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Dienā iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš.
Galvaspilsētā gaiss iesils līdz +18 grādiem. Diena būs mākoņaina. Dažbrīd varētu būt gaidāmi nokrišņi. Vējš pūtīs ar ātrumu līdz septiņiem metriem sekundē.
Gaidāmajā naktī debesīs pakāpeniski apmāksies no austrumiem. Vietām, galvenokārt valsts austrumos, gaidāms neliels lietus. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +5…+12 grādiem.
Arī Rīgā nakts gaitā debesis apmāksies, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Turpinās pūst lēns vējš, bet termometra stabiņš svārstīsies ap +10 grādu atzīmi.