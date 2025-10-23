Rajevskis: Vai vēlētāji noticēs, ka pie visa vainīga ir “Maskavas roka” – arī kad kanalizācija neiet projām? 0

15:25, 23. oktobris 2025
“Jaunā Vienotība” ir sākusi runāt par to, ka, lūk, Maskavas roka kaut kur, kaut kad ir vadījusi opozīciju un visu pārējo, vai tā ir retorika, kas pastāvēs arī turpmāk? “Jā, Maskavas roka arī Lietuvā neratificē konvenciju. Mums arī ir konvencija, un otrs – pie visa vainīga ir arī Maskavas roka,” tā TV24 raidījumā par politiku, Stambulas konvencijas un dažādu neizdarību sakarā izteicās “Ziņu TOP” sarkastiski izsakās Filips Rajevskis, politologs.

Maskavas roka ir pie visa klāt – arī pie budžeta deficīta 1,8 miljardu eiro apjomā. Mēs ejam parādos uz 55% no IKP, tā arī noteikti ir Maskavas roka, ka mēs netiekam galā ar savām problēmām,” nikns ir politologs.

Viņš mēģina atbildēt uz jautājumu, vai “Jaunās Vienotības” elektorāts varētu noticēt šai Maskavas roka?

“Te ir divas lietas. Ir kaut kādas ietekmes no austrumiem, bet, kad mēs sākam runāt parMaskavas roka, kad tev krānā nav ūdens un kanalizācija neiet projām, tad tur rodas lieli jautājumi. Šis stāsts tiek absurdizēts. Šobrīd no “Vienotības” to ir pārņēmuši arī “Progresīvie”, kuri visur meklē Maskavas roka,” situācijas absurdumu ilustrē politologs.

Rajevskis domā, ka vienā mirklī sabiedrībai tas diezgan stipri apniks.

