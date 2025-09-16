Simtiem “smadzeņu skalošanas” nometņu – Ukrainas bērni kā kara instruments 0
Jauna izmeklēšana atklāj, ka Krievija pārvalda plašu tīklu ar vairāk nekā 200 nometnēm Ukrainas bērnu pāraudzināšanai, rusifikācijai un militarizācijai. Šīs iestādes, kas izvietotas visā Krievijā un okupētajā Ukrainā, ietver nometnes, skolas, militārās bāzes, medicīnas iestādes, reliģiskās vietas un universitātes, par to plašāk raksta izdevums The Guardian.
Kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma 2022. gadā Ukrainas bērni tiek vesti uz šīm vietām un pakļauti programmām, kas ietver patriotisku indoktrināciju, kaujas mācības, desantnieku apmācību un pat nodarbības par dronu salikšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem.
Jēlas Humānās pētniecības laboratorijas ziņojumā “Ukrainas nozagtie bērni: Krievijas pāraudzināšanas un militarizācijas tīklā” konstatēts, ka vismaz 130 nometnēs notiek pāraudzināšana, tostarp centieni indoktrinēt bērnus ar prokrieviskiem naratīviem. Vismaz 39 iestādēs tiek īstenotas militarizācijas programmas, kurās pat astoņus gadus veci bērni apgūst ieroču lietošanu, piedalās granātu mešanas sacensībās un apmeklē taktiskās medicīnas kursus.
Pētnieki apkopoja atvērtā koda pierādījumus, tostarp no Krievijas publikācijām, un augstas izšķirtspējas satelītattēlus, kas apstiprina bērnu klātbūtni no vismaz pieciem neatkarīgiem avotiem.
Vismaz pusi no dokumentētajām vietām tieši pārvalda Krievijas valdība, ko apliecina to dibināšanas dokumenti. Gandrīz ceturtdaļa informācijas par šīm vietām liecina par paplašināšanās pazīmēm, bet vismaz divas jaunas nometnes vēl tiek būvētas, kas norāda uz Maskavas plāniem uzņemt vēl vairāk ukraiņu bērnu.
“Mēs varam redzēt tranšeju darbus, šautuves, parādes laukumus. Vienīgais, ko mēs nezinām, ir tas, vai [Ukrainas bērni] jau ir nosūtīti kaujās,” sacīja Humānās pētniecības laboratorijas direktors Nataniels Reimonds, piebilstot, ka iesaukšanas vai nāves kaujas laukā fakti vēl jāpārbauda neatkarīgi. Viņš uzsvēra: “Tas ir nepieredzētu apjomu iestāžu tīkls, kas kopš 2014. gada ir īpaši izveidots un paplašināts, lai pārvērstu Ukrainas bērnus par krieviem. Tas ir kanāls, pa kuru bērniem tiek veikta “smadzeņu skalošana” un viņi tiek pārvērsti par karavīriem.”
Ziņojums ir pirmais, kas atklāj Krievijas deportāciju tīkla apmēru, sniedzot pierādījumus apgalvojumiem par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci.
Sistemātiska bērnu deportācija un militarizācija pārkāpj Ženēvas konvencijas un ANO Konvenciju par bērna tiesībām. 2023. gadā Starptautiskā krimināltiesa uzsāka izmeklēšanu pret Vladimiru Putinu un bērnu tiesību komisāri Mariju Ļvovu-Belovu par iespējamo Ukrainas bērnu nolaupīšanu un deportāciju.
Krievija noliedz pārkāpumus, apgalvojot, ka bērni pārvietoti viņu drošības labad un neviens nav piespiedu kārtā aizvests.