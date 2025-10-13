“Tā ir fronte – 3,6 miljoni vienību gadā!” Slaidiņš atklāj, vai arī pats ir kādreiz iekritis dezinformācijas slazdos 0

LA.LV
0:17, 13. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Amerikāņu kompānija NewsGuard publicējusi diezgan plašu ziņojumu, kā Krievija izmanto mākslīgo intelektu, lai veiktu dezinformācijas uzbrukumus pret ASV un, protams, arī pret Eiropu, izveidojot pamatīgu un dziļu dezinformācijas ekosistēmu.

Reklāma
Reklāma
“Atvēra priekšējās durvis un izmeta pusaudžus no autobusa!” Cilvēki atzīst, ka vairs nejūtas droši sabiedriskajā transportā 22
Es par vecu kaut kur doties… Cilvēkus satraucis paziņojums par iespējamajiem evakuācijas plāniem Baltijas valstīs
Kokteilis
Četri zīlnieki izteica vienu un to pašu biedējošo prognozi par 2025. gada beigām
Lasīt citas ziņas

Kā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, tieši Kremlis ir atbildīgs par lielāko daļu mēģinājumu ietekmēt ASV sabiedrību, izmantojot dažādus viltus līdzekļus, viltotas tīmekļvietnes un sociālos medijus: “Tas ir tas, kur arī mūsu mediju telpa bieži vien iekrīt un pārpublicē informāciju, kuru ir ļoti grūti atpazīt un atšķirt no viltus ziņām.”

Slaidiņš atzīst, ka arī viņš ir iekritis šajos dezinformācijas slazdos: “Tas viss kļūst arvien profesionālāks. Es vienmēr esmu atzinis, ka varu apmaldīties informatīvajā telpā – tas ir milzīgs mežs, kurā ieiet un izkļūt ārā nevar. Internets ir viena liela izgāztuve. Protams, mēs informāciju pārbaudām, bet tam vajadzīgs laiks un resursi.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Es par vecu kaut kur doties… Cilvēkus satraucis paziņojums par iespējamajiem evakuācijas plāniem Baltijas valstīs
“Atvēra priekšējās durvis un izmeta pusaudžus no autobusa!” Cilvēki atzīst, ka vairs nejūtas droši sabiedriskajā transportā
Virtuves dēlītis sācis nelabi smakot? Šis vienkāršais triks to atjaunos 10 minūšu laikā

“Krievija ir izveidojusi dezinformācijas platformu tīklu, kas pazīstams ar nosaukumu Pravda. Šajā tīklā ietilpst vairāk nekā 150 tīmekļvietnes 49 valstīs, kas viena gada laikā izplatījušas vairāk nekā 3,6 miljonus satura vienību ar Kremļa naratīviem – tas ir pamatīgs darbs, tā ir fronte, ne asiņaina, bet ļoti svarīga, jo uzvara informatīvajā telpā atbalsta visu, kas notiek karadarbības zonā,” norāda Slaidiņš.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Šie “mammīšdroni” tikai ies vairumā, tie attīstīsies,” Slaidiņš skaidro, kas tie tādi un kāpēc tie nopietni apdraud Ukrainu
Krievijā padziļinās degvielas krīze; nākas slēgt degvielas uzpildes stacijas
TV24
Putina mīļā brigāde likvidēta… Par ko tai tāds sods un naids pret to?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.