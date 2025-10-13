“Tā ir fronte – 3,6 miljoni vienību gadā!” Slaidiņš atklāj, vai arī pats ir kādreiz iekritis dezinformācijas slazdos 0
Amerikāņu kompānija NewsGuard publicējusi diezgan plašu ziņojumu, kā Krievija izmanto mākslīgo intelektu, lai veiktu dezinformācijas uzbrukumus pret ASV un, protams, arī pret Eiropu, izveidojot pamatīgu un dziļu dezinformācijas ekosistēmu.
Kā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, tieši Kremlis ir atbildīgs par lielāko daļu mēģinājumu ietekmēt ASV sabiedrību, izmantojot dažādus viltus līdzekļus, viltotas tīmekļvietnes un sociālos medijus: “Tas ir tas, kur arī mūsu mediju telpa bieži vien iekrīt un pārpublicē informāciju, kuru ir ļoti grūti atpazīt un atšķirt no viltus ziņām.”
Slaidiņš atzīst, ka arī viņš ir iekritis šajos dezinformācijas slazdos: “Tas viss kļūst arvien profesionālāks. Es vienmēr esmu atzinis, ka varu apmaldīties informatīvajā telpā – tas ir milzīgs mežs, kurā ieiet un izkļūt ārā nevar. Internets ir viena liela izgāztuve. Protams, mēs informāciju pārbaudām, bet tam vajadzīgs laiks un resursi.”
“Krievija ir izveidojusi dezinformācijas platformu tīklu, kas pazīstams ar nosaukumu Pravda. Šajā tīklā ietilpst vairāk nekā 150 tīmekļvietnes 49 valstīs, kas viena gada laikā izplatījušas vairāk nekā 3,6 miljonus satura vienību ar Kremļa naratīviem – tas ir pamatīgs darbs, tā ir fronte, ne asiņaina, bet ļoti svarīga, jo uzvara informatīvajā telpā atbalsta visu, kas notiek karadarbības zonā,” norāda Slaidiņš.