Ratnieks: Rīgai ir jāvirzās uz 5% budžetu pilsētas drošībai







Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks norāda, ka esošajos ģeopolitiskajos apstākļos Rīgai ir jāvirzās uz 5% budžetu pilsētas drošībai, bet tam visticamāk būs vajadzīgs arī valsts atbalsts civilajai aizsardzībai. Šobrīd drošība pilsētas budžetā veido 2,3%, no kura lielāko daļu veido pašvaldības policijas izmaksas, bet civilā aizsardzība no kopējā drošības budžeta –10%.

Vicemēra Edvarda Ratnieka ieskatā Rīgā drošība ir viena no galvenajām prioritātēm. Tās finansējums ir katastrofāli nepietiekams attiecībā uz civilo aizsardzību, un arī būtiski par maz ikdienas drošības uzturēšanā. Sabiedriskās kārtības un drošības jomā pēdējos trīs gados finansējums ir pieaudzis par 10 miljoniem eiro, sasniedzot 35 miljonus eiro 2025.gadā. Civilās aizsardzības izmaksas veido aptuveni miljons eiro un papildus piešķirtais 2,95 miljonus eiro finansējums patvertnēm un kiberdrošībai.

“Civilās aizsardzības budžets veido četrus miljonus eiro, no kuriem gandrīz 3 miljoni atvēlēti patvertnēm un kiberdrošībai. Tas ir vairāk nekā nepietiekami, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju. Tas ir viens no mūsu uzdevumiem meklēt papildu finansējumu, lai spētu stiprināt un pacelt jaunā līmenī drošību galvaspilsētā. Mēs apzināmies, ka pašvaldības ietvaros tik būtiski kāpināt to nav iespējams, tāpēc šīs valstiski svarīgās funkcijas nodrošināšanai ir jābūt arī valsts mērķētam atbalstam, dotācijai. Rīgā ik dienu uzturas vairāk nekā 800 tūkstoši cilvēku – tie, kas dzīvo, strādā vai saņem kādu pakalpojumu, un tūristi. Tā ir puse no Latvijas iedzīvotāju skaita, tāpēc šis nav tikai pilsētas, bet arī valsts mēroga jautājums,” norāda Edvards Ratnieks, Rīgas vicemērs.

Prioritātes drošības jomā ir izveidot atbilstošu civilās aizsardzības infrastruktūru X stundai, lai spētu nodrošināt patvērumu, uzturu, evakuāciju, ekipējumu un citas funkcijas, ko pašvaldībai pēc likuma ir jāveic. Otra prioritāte ir daudz lielākiem soļiem modernizēt videonovērošanas kameru tīklu visā Rīgā, uzlabot ar drošību saistīto infrastruktūru, kā arī pielīdzināt pašvaldības policijas darbinieku atalgojumu valsts policijas darbiniekiem. To palielinot.

Ratnieks norāda, ka valsts ir atvēlējusi 5,8 miljonus eiro 148 patvertnēm Rīgā nākamajiem gadiem, bet realitātē finansējumam patvertņu izveidei būtu jābūt proporcionāli iedzīvotāju skaitam, kas ir līdzvērtīgs Rīgas pilsētas gada iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.

Ratnieks ir Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks drošības, īpašumu, mājokļu un vides jautājumos. Savukārt Ģirts Lapiņš vada Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteju.