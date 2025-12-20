“Ir viena lieta, ko Tramps vēl nav izmēģinājis!” Uz kādām sakarībā norāda pētnieks Pupčenoks 0

20:34, 20. decembris 2025
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien žurnālistiem sacīja, ka miera panākšana Krievijas-Ukrainas karā bijusi tuvu, vienlaikus pārmetot Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim iebildumu paušanu pret miera plāna projektu. Juris Pupčenoks, Profesors Marista Universitātē (ASV), Ģeopolitikas pētījumu centra vecākais pētnieks gan uzskata, ka šīs sarunas turpināsies vēl mēnešiem ilgi, vismaz pusgadu.

“Viena lieta, ko Tramps nav izmēģinājis – patiesi atbalstīt Ukrainu – iedot viņiem daudz militāro tehniku, tālās raķetes. Viņš visu pārējo ir izmēģinājis, bet šo gan ne,” TV24 raidījumā “Globuss” norāda Pupčenoks.

ASV ir gatavas palīdzēt Ukrainai drošības vienošanās ietvaros, kas vērsta uz kara izbeigšanu, norādīja Tramps, tomēr paužot neapmierinātību ar sarunu tempu.

“Es uzskatīju, ka mēs esam ļoti tuvu tam, lai panāktu vienošanos ar Krieviju. Es uzskatīju, ka mēs esam ļoti tuvu tam, lai panāktu vienošanos ar Ukrainu,” sacīja ASV prezidents.

“Patiesībā, izņemot pašu prezidentu Zelenski, viņa cilvēkiem vienošanās projekts patīk,” atbildot uz žurnālistu jautājumiem Baltajā namā, sacīja Tramps.

Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita iepriekš pauda, ka prezidents ir “ārkārtīgi neapmierināts ar abām šī kara pusēm”.

“Viņam vairs nav vajadzīgas sarunas. Viņam ir vajadzīga rīcība,” ceturtdien sacīja Levita.

Zelenskis iepriekš iepazīstināja Balto namu ar jaunu miera plāna versiju, kas pabeigta pēc diskusijām ar Kijivas galvenajiem partneriem Eiropā.

Zelenskis sacīja, ka 20 punktu plāns ir pamatdokuments kara izbeigšanai.

Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.

