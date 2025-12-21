Prebiotikas vai probiotikas: kāda ir atšķirība un kuras labāk iedarbojas uz zarnām 0
Prebiotikas un probiotikas jau sen tiek uzskatītas par labas zarnu veselības galvenajiem elementiem, taču to lomas bieži tiek jauktas. Zarnu veselība ir oficiāli kļuvusi par ikdienas sastāvdaļu.
Ņemot vērā uzmanību, kas tiek pievērsta zarnu veselībai, šķiet, ka katrs uztura bagātinātāju uzņēmums reklamē prebiotikas vai probiotikas, apgalvojot, ka tās ir būtiskas jūsu labsajūtai. Bet kas īsti ir prebiotikas un probiotikas — un kuras ir labākas? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, izdevums EatingWell iedziļinājās zinātnē un noskaidroja, kurš no šiem “zarnu varoņiem” patiesībā ir labāks.
Kas ir labāks zarnām: probiotikas vai prebiotikas?
Gan prebiotikas, gan probiotikas ir svarīgas zarnu veselībai, taču prebiotikas var sniegt ilgtermiņa ieguvumus, tāpēc ir lietderīgi saprast atšķirību starp abām. Probiotikas ir labvēlīgi dzīvi mikroorganismi, kas, patērēti pietiekamā daudzumā, sniedz veselībai labvēlīgu ietekmi uz saimniekorganismu (t. i., cilvēku). Tās parasti ir baktērijas, bet dažreiz ir daži rauga veidi.
Prebiotikas, savukārt, ir īpaša veida šķiedrvielas, kas baro labās baktērijas, kas jau dzīvo zarnās. Vienkārši sakot, prebiotikas ir degviela labvēlīgajiem mikrobiem. Lai gan probiotikām bagāti pārtikas produkti nodrošina cilvēka zarnas ar labvēlīgajām baktērijām, šie mikrobi ir kā tranzīta baktērijas. Tie iziet cauri zarnām, bet ilgstoši tur nepaliek nekolonizē.
Ēdot dažādus pārtikas produktus, kas bagāti ar prebiotikām, dabiski veidojas stabila un veselīga ekosistēma zarnās, kas padara papildu probiotikas mazāk nepieciešamas.