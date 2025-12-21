“Tā ir viena no visbīstamākajām pozām…” Kardiologs brīdina: sēdošs darbs – tās ir briesmas 0
TV24 raidījumā “Ārsts atbil” Andris Skride, RSU profesors, kardiologs un Skrides Sirds klīnikas dibinātājs, atbildēja uz jautājumu, vai cilvēkiem, kuriem ir sēdošs darbs, būtu jāsatraucas par savas sirds veselību.
“Strādāju attālināti-mājās un lielāko dienas daļu esmu pie datora. Vai tiešām man būtu jāsāk satraukties par sirdi? Kā sēdošs dzīvesveids ietekmē sirds veselību,” vaicāja kāda skatītāja.
“Jā, sēdošs dzīvesveids ir ļoti bīstams. Vispār par stundu šādā pozā kādā mēs tagad sēžam, tā ir viena no visbīstamākajām pozām, jo tiek nospiesta venozā aptece no kājām. Cilvēkam, kuram vēl ir kādi riska faktori, var tiešām izveidoties dziļo kāju vēnu trombi, kas tālāk var ceļot uz plaušām un bieži vien beigties letāli.
Ir nereti gadījumi, kad cilvēkam pēc 8 stundu darbadienas, ja viņš nav piecēlies no biroja krēsla, pa tiešām attīstās trombi,” informēja Skride.
Eksperts norāda, ka ikvienam sēdoša darba darītājam, rūpēs par savu sirdi un kopējo veselību, vajadzētu piecelties kājās un izkustēties ik pēc pusstundas.