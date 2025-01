Ražuks par gatavošanos X stundai: “Ar 72 stundu somu nepietiek, ir jāzina, kur to somu nest!” Ieteikt







“Es kā civilās aizsardzības pasniedzējs universitātē visu laiku jūtu, ka mums pietrūkst šis plāns, kā rīkoties X stundā – ārkārtas apstākļos,” tādu viedokli intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” pauda kādreizējais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Romualds Ražuks, kurš raidījumā dalījās atmiņās par Barikāžu notikumiem 1991.gadā un izteica savu viedokli par to, ko mēs mūsdienās varam mācīties no savas tautas vēsturē “asiņainā janvāra”.

“Protams, nevajag izpaust kādas slepenas, klasificētas lietas. Bet ja cilvēki nezinās tos galvenos stratēģiskos pamatprincipus, kas viņiem jādara, kā jārīkojas un nebūs notikušas mācības par to, kā to īstenot, tad X stundā grūti sagaidīt no cilvēkiem kaut kādu organizētu rīcību, ka nebūs panikas, jukas un kaut kādi sastrēgumi evakuācijas laikā,” uzskata Ražuks.

Tagad tas viss smagākais organizatoriskais darbs, ja būtu X stunda, gultos uz pašvaldību pleciem, jo mums neesot citu tādu struktūru, kas to var veikt. “Un cik daudz tās [pašvaldības] būs paspējušas šo kara draudu apstākļos sagatavoties, no tā būs viss arī atkarīgs, un, protams, kā tās apzinās cilvēkus un viņus organizēs un kā ar viņiem komunicēs, jo ar 72 stundu somu nepietiek, ir jāzina, kur to somu nest!” uzsvēra Ražuks TV24 raidījumā.

Ražuka teikto TV24 raidījumā papildināja Latvijas Tautas frontes (LTF) Liepājas nodaļas līderis Andris Jaunsleinis, sakot, ka toreiz Barikāžu laikā Latvijā bijušas 600 pašvaldības un tikpat daudz struktūru bija izveidotas arī LTF.

“Faktiski šobrīd nav ne LTF struktūras, ne arī 600 pašvaldības. Mums ir 40 pašvaldības, kas ir lielas un tur ir jāizveido pilnīgi cita struktūra. Manā izpratnē tomēr lielākais ļaunums no šīm administratīvajām reformām, kas tika veiktas, – mēs aizgājām prom no vietējiem cilvēkiem. Mēs izveidojām lielu pašvaldību. Rīgā jau toreiz arī bija 6 pašvaldības! Bija Rīgas pašvaldība un plus vēl bija rajoni. Tajā brīdī [Barikāžu laikā] tās visas struktūras tika iesaistītas. Šobrīd es piekrītu, ka ir jāizveido pilnīgi cita struktūra, kas spētu organizēt pretošanos jebkādā X stundā,” norādīja Jaunsleinis TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu,” kurā tika atgādināts par Barikāžu laiku 1991.gadā un ko no tām varam mācīties šodien.

