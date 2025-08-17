Rinkēvičs par ASV un Krievijas prezidentu tikšanos: “Tikai pati Ukraina var lemt par savu teritoriālo nedalāmību un suverenitāti” 0
“Samits Aļaskā ir diplomātiska procesa elements,” tā savā sociālajā tīklā “Facebook” raksta Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs. Prezidents norāda, ka viņš nesteigsies izteikt īpašus novērojumus par Aļaskā notikušo ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanos, lai arī kādas nebūtu emocijas.
Rinkēvičs uzsver, ka pozitīvi vērtē ASV un tās prezidenta Trampa konsultēšanos par pozīciju ar Ukrainu un Eiropas valstīm.
“Žēl, ka nav vienošanās par pamieru, joprojām iet bojā nevainīgi ukraiņu civiliedzīvotāji. Vēlme strādāt pie miera līguma ir apsveicama, parādīs, vai Krievija tam ir gatava,” uzsver Rinkēvičs.
Viņš atzīmē, ka tikai pati Ukraina var lemt par savu teritoriālo nedalāmību un suverenitāti.
“Miera gadījumā svarīgi ir Ukrainas militāro spēju saglabāšana, reālas drošības garantijas, miera līguma izpildes kontroles mehānismi. Līdz tam jāsaglabā spiediens pret Krieviju. Atcerēsimies, ka Krievija sāka karu,” tā Rinkēvičs.
Viņš atgādina, ka Latvija vienmēr atbalstīja un turpinās atbalstīt Ukrainu gan Eiropas Savienības un NATO ietvaros: “Arī mūsu pašu aizsardzības un drošības jomas mājasdarbi ir darāmi tagad un ātri. Diemžēl process ir garš, komplicēts un emocionāli smags.”
Jau iepriekš vēstījām, ka piektdien Ankoridžā, ASV Aļaskas štatā, notika Trampa un Putina samits.
Pēc sarunām kopīgajā preses konferencē Tramps sacīja, ka tikšanās bijusi “ļoti produktīva” un viņš un Putins bijuši vienisprātis “daudzos punktos”.
“Mēs gandrīz panācām vienošanos. Tagad (..) Ukrainai jāpiekrīt. Varbūt viņi teiks “nē”‘,” sacīja Tramps, iesakot Zelenskim tomēr “noslēgt darījumu”.
“Noslēdziet darījumu. Krievija ir ļoti liela valsts, bet Ukraina – nav,” sacīja Tramps.