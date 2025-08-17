#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Edijs Pālens/LETA

Rinkēvičs par ASV un Krievijas prezidentu tikšanos: “Tikai pati Ukraina var lemt par savu teritoriālo nedalāmību un suverenitāti” 0

LA.LV
15:53, 16. augusts 2025
Ziņas Latvijā

“Samits Aļaskā ir diplomātiska procesa elements,” tā savā sociālajā tīklā “Facebook” raksta Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs. Prezidents norāda, ka viņš nesteigsies izteikt īpašus novērojumus par Aļaskā notikušo ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanos, lai arī kādas nebūtu emocijas.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos 4 datumos, uz Zemes nav pirmo reizi
Kokteilis
Svariem visvairāk veicas janvārī, bet Auniem – oktobrī: katras zodiaka zīmes veiksmīgākais gada mēnesis
Veselam
Kāpēc pāri šķiras pēc gadiem ilgas kopdzīves: 10 biežākie iemesli
Lasīt citas ziņas

Rinkēvičs uzsver, ka pozitīvi vērtē ASV un tās prezidenta Trampa konsultēšanos par pozīciju ar Ukrainu un Eiropas valstīm.

“Žēl, ka nav vienošanās par pamieru, joprojām iet bojā nevainīgi ukraiņu civiliedzīvotāji. Vēlme strādāt pie miera līguma ir apsveicama, parādīs, vai Krievija tam ir gatava,” uzsver Rinkēvičs.

CITI ŠOBRĪD LASA
Baltijas un Ziemeļvalstu līderi: “Nekādi lēmumi par Ukrainu bez Ukrainas un nekādi lēmumi par Eiropu bez Eiropas”
Putinam vēl nav gana – viņš vēlas, lai krievu valoda kļūst par oficiālu valodu Ukrainā
VIDEO. “Viņš atnāca pats” – vīrietis stāsta par neparastu draudzību, kāda viņam izveidojusies ar savvaļas lapsēnu

Viņš atzīmē, ka tikai pati Ukraina var lemt par savu teritoriālo nedalāmību un suverenitāti.

“Miera gadījumā svarīgi ir Ukrainas militāro spēju saglabāšana, reālas drošības garantijas, miera līguma izpildes kontroles mehānismi. Līdz tam jāsaglabā spiediens pret Krieviju. Atcerēsimies, ka Krievija sāka karu,” tā Rinkēvičs.

Viņš atgādina, ka Latvija vienmēr atbalstīja un turpinās atbalstīt Ukrainu gan Eiropas Savienības un NATO ietvaros: “Arī mūsu pašu aizsardzības un drošības jomas mājasdarbi ir darāmi tagad un ātri. Diemžēl process ir garš, komplicēts un emocionāli smags.”

Jau iepriekš vēstījām, ka piektdien Ankoridžā, ASV Aļaskas štatā, notika Trampa un Putina samits.

Pēc sarunām kopīgajā preses konferencē Tramps sacīja, ka tikšanās bijusi “ļoti produktīva” un viņš un Putins bijuši vienisprātis “daudzos punktos”.

“Mēs gandrīz panācām vienošanos. Tagad (..) Ukrainai jāpiekrīt. Varbūt viņi teiks “nē”‘,” sacīja Tramps, iesakot Zelenskim tomēr “noslēgt darījumu”.

“Noslēdziet darījumu. Krievija ir ļoti liela valsts, bet Ukraina – nav,” sacīja Tramps.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Šī samita uzvarētājs ir tikai viens…” Ģeopolitikas pētnieks Andžāns vērtē Trampa un Putina tikšanos
“Šis ir labākais veids, kā izbeigt karu,” Tramps nāk klajā ar paziņojumu pēc sarunas ar Zelenski
Kremļa “specoperācija” debesīs: kā Putins apmuļķoja tūkstošiem cilvēku, kas sekoja līdzi viņa lidojumam uz Aļasku
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.