Kremļa “specoperācija” debesīs: kā Putins apmuļķoja tūkstošiem cilvēku, kas sekoja līdzi viņa lidojumam uz Aļasku 0
Lietotnē “Flightradar24” Krievijas diktatora Vladimira Putina lidojumam uz Aļasku vairākas stundas līdzi sekoja gandrīz 445 tūkstoši cilvēku, taču izrādījās, ka tā bija meistarīgi izplānota ilūzija – Putins uz tikšanos ar ASV prezidentu Donaldu Trampu ieradās ar citu lidmašīnu, raksta “Agenstvo”, atsaucoties uz Kremļa propagandista Pāvela Zarubina teikto.
Viss sākās ar ziņu, ka Ankoridžā, Elmendorfas-Ričardsona militārajā bāzē, nolaidies Krievijas valdības speciālais lidaparāts “Tu-214” ar borta numuru RA-64531.
Lietotnē “Flightradar24” šim lidojumam sekoja līdzi gandrīz 445 tūkstoši cilvēku, un daudzi Krievijas mediji, tostarp tādi ietekmīgi kanāli kā “Kommersant”, “Mash”, “Baza” un “RTVi”, steidza ziņot – Putins ir ieradies Aļaskā uz tikšanos ar ASV prezidentu.
20 minūtes iepriekš tajā pašā bāzē bija piezemējies arī pats Tramps.
Drīz pēc tam Zarubins publicēja ierakstu, ka Ankoridžā nolaidies Krievijas speciālās aviācijas vienības “Rossija” gaisa kuģis.
“Mēs gaidām prezidenta ierašanos Ankoridžā,” viņš paziņoja.
Lai pastiprinātu intrigu, gandrīz vienlaikus ar propagandista paziņojumu, pulksten 21.09, “Flightradar24” sistēmā pie Aļaskas krastiem parādījās jauns signāls.
Tas nāca no lidmašīnas “Il-96” ar borta numuru RA-96025 – lidaparāta, kas jau sen tiek saistīts ar Putinu un bieži dēvēts par viņa “rezerves bortu”.
Zināms vien tas, ka šī lidmašīna ceturtdien izlidoja no Sanktpēterburgas, taču tās tālākais maršruts un pieturvietas pirms došanās Aļaskas virzienā ir noslēpumā tītas.
Šī konkrētā “Il-96” lidmašīna jau iepriekš ir vairākkārt pavadījusi Putinu viņa svarīgākajos braucienos. Piemēram, jūnija beigās tā devās uz Minsku tieši tajā dienā, kad Putins tur piedalījās Eirāzijas ekonomikas forumā.
Tāpat 18. jūnijā šis gaisa kuģis veica reisu no Maskavas uz Sanktpēterburgu, laikā, kad Krievijas diktators apmeklēja Sanktpēterburgas Starptautisko ekonomikas forumu.
Pēc sarunām kopīgajā preses konferencē Tramps sacīja, ka tikšanās bijusi “ļoti produktīva” un viņš un Putins bijuši vienisprātis “daudzos punktos”.
Vēlāk intervijā telekanālam “Fox News” Tramps sacīja, ka tagad Zelenska ziņā ir izmantot šo tikšanos un panākt vienošanos par kara izbeigšanu.
ASV prezidents arī paziņoja, ka puses sāks gatavot tikšanos, kurā piedalītos viņš, Putins un Zelenskis.
“Mēs gandrīz panācām vienošanos. Tagad (..) Ukrainai jāpiekrīt. Varbūt viņi teiks “nē”‘,” sacīja Tramps, iesakot Zelenskim tomēr “noslēgt darījumu”.
“Noslēdziet darījumu. Krievija ir ļoti liela valsts, bet Ukraina – nav,” sacīja Tramps.